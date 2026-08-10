Поставщики MERE не могут забрать деньги и товары - сумма потерь уже превысила 1,5 млн евро
Латвийские поставщики и производители оказались в сложной ситуации после закрытия сети MERE - объем замороженных денег и товаров уже достиг 1,52 миллиона евро. Тем временем в магазинах портятся продукты, сотрудники ждут зарплат, а предприниматели пытаются вернуть принадлежащий им товар.
Как отмечали зрители и потребители в эфирах Delfi TV и программы TV24 "Uz līnijas", закрытие сети может особенно болезненно сказаться на малообеспеченных жителях, для которых товары низкого ценового сегмента в других магазинах могут быть менее доступны.
Одновременно, по данным Латвийской ассоциации торговцев (LTA), в закрытых торговых точках портятся тонны продуктов питания, в том числе мясо и яйца. Из-за действующих административных ограничений эти товары нельзя даже передать благотворительным организациям, что, по мнению ассоциации, приводит к неоправданному уничтожению продуктов.
LTA также сообщает, что получила тревожную информацию от руководства магазинов сети - сотрудникам не выплачивают зарплату. Как утверждается в сообщении ассоциации, Служба финансовой разведки (FID) указала, что приоритетом сейчас является возврат товаров.
По данным LTA, после ее вмешательства удалось добиться первого юридического результата - FID официально предоставила формы заявлений, с помощью которых добросовестные владельцы могут потребовать возврата принадлежащих им товаров.
Президент LTA Хенрик Данусевич сейчас ведет срочные переговоры с Министерством земледелия и Продовольственно-ветеринарной службой о введении специального режима форс-мажора. Это, как рассчитывают в ассоциации, позволило бы быстро и безопасно вернуть полученные товары в продажу на латвийском рынке и сохранить для потребителей максимально низкие цены.
Кроме того, продолжаются переговоры с FID и другими ответственными учреждениями о том, чтобы как можно быстрее провести расчеты с сотрудниками MERE и поставщиками товаров.