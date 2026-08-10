"Нет признаков, что Россия собирается нападать" - Сартс о рисках для Латвии и НАТО
Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс заявил, что пока продолжается война в Украине, у России нет военных возможностей открыть еще один фронт против стран НАТО. При этом он предупредил, что ситуация может измениться.
В подкасте LETA "Kas tas vispār bija?!" Янис Сартс заявил: "Россия является и останется для нас угрозой, но это не означает - прямо сейчас".
По его словам, для военного нападения России необходимо обладать соответствующими возможностями, которых в настоящее время у нее нет. В свою очередь НАТО подготовило собственные планы обороны.
Сартс подчеркнул, что российские военные возможности сейчас ограничивает война в Украине.
"Пока идет война в Украине, Россия не способна открыть еще один военный фронт против стран НАТО, и нет признаков, что она собирается это делать", - отметил он.
При этом это не означает, что угроз для стран Балтии не существует. По словам Сартса, риск гибридных атак сохраняется постоянно, однако он характерен не только для Балтии - с аналогичными угрозами сталкиваются, например, Германия и Франция.
Ситуация может измениться, если война в Украине будет остановлена и Россия получит время для восстановления своих военных возможностей. Сартс считает, что Москва, вероятнее всего, продолжит наращивать вооружения. При этом оценки экспертов относительно того, насколько быстро Россия сможет восстановить потенциал для более масштабной войны, различаются. Поэтому, по его словам, важно разделять непосредственную военную угрозу и риск, который может возрасти через несколько лет.
"Одно дело - направить все ресурсы на развитие возможностей, потому что через две недели на тебя кто-то нападет. Другое - распределить ресурсы, понимая, что есть определенный период времени, за который эти возможности нужно максимально увеличить. Это два разных решения", - пояснил Сартс.
Он также критически оценил эмоциональные заявления о якобы возможном скором нападении России на страны Балтии. По мнению Сартса, подобное запугивание контрпродуктивно, поскольку мешает серьезно обсуждать, к чему Латвии действительно необходимо готовиться. "Мне нравится, когда мы основываем разговор на данных и фактах", - сказал Сартс, подчеркнув, что решения в сфере обороны следует принимать исходя из реальной ситуации, а не поддерживая в обществе постоянное состояние паники.