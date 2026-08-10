"Нет признаков, что Россия собирается нападать" - Сартс о рисках для Латвии и НАТО

Ситуация может измениться, если война в Украине будет остановлена и Россия получит время для восстановления своих военных возможностей. Сартс считает, что Москва, вероятнее всего, продолжит наращивать вооружения. При этом оценки экспертов относительно того, насколько быстро Россия сможет восстановить потенциал для более масштабной войны, различаются. Поэтому, по его словам, важно разделять непосредственную военную угрозу и риск, который может возрасти через несколько лет.