После взрыва на улице Баускас в Торнякалнсе жильцам выплатят более полумиллиона евро
Спустя более семи месяцев после взрыва в доме на улице Баускас судьба здания по-прежнему остается неопределенной. Тем временем часть пострадавших уже получает крупные страховые выплаты, а остальных жильцов ждут новые расходы.
Страховая компания BALTA начала выплачивать компенсации владельцам квартир, пострадавших при взрыве в доме на улице Баускас, 15. Хотя дальнейшая судьба здания до сих пор не определена, компания решила не откладывать возмещение ущерба по всем восьми застрахованным у нее квартирам. Общая сумма выплат составит 540 тысяч евро.
Большинство владельцев уже получили компенсации, рассчитанные исходя из рыночной стоимости квартир. С остальными продолжается согласование и подписание документов. Кроме того, пострадавшим возместили ущерб за поврежденное имущество и расходы на аренду временного жилья.
Член правления BALTA Ингус Савицкис пояснил, что технически дом на улице Баускас можно восстановить, однако этот процесс может оказаться сложным и растянуться на несколько лет. Поэтому компания решила выплатить компенсации сейчас, чтобы владельцы квартир могли приобрести другое жилье.
Дом в Торнякалнсе на 3-й день после взрыва (05.01.26)
В результате взрыва газа в многоквартирном доме на ул. Баускас в Торнякалнсе погибли два человека.
Старший по дому Андрис Виксе отмечает, что будущее здания по-прежнему остается неопределенным. При любом сценарии собственникам придется считаться со значительными расходами. Из 75 квартир в доме были застрахованы только 34, еще 41 квартира, а также общее имущество здания страховки не имели.
Сейчас главной задачей остается завершение консервации дома до зимы и установка временной крыши, чтобы состояние здания не ухудшалось. После этого предстоят техническая экспертиза, расчеты стоимости возможного восстановления и голосования собственников.
По словам Виксе, с жильцами по-прежнему еженедельно проводятся дистанционные встречи, на которых обсуждается ситуация и дальнейшие решения.
"Я часто говорю на этих встречах, что Баускас, 15 - это больше не дом. Он превратился в инвестиционный проект со множеством сложностей. К сожалению, обстоятельства вынуждают нас смотреть на него именно так", - сказал он.
Часть расходов на временную крышу планируется покрыть из накопительного фонда дома и за счет помощи Ziedot.lv. Однако основную сумму придется заплатить владельцам квартир. Предварительно расходы могут составить около 700-800 евро на каждую квартиру и будут включены в счета за обслуживание.
Виксе подчеркнул, что страховые выплаты существенно облегчают положение пострадавших, которым одновременно приходится оплачивать временное жилье и расходы, связанные с аварийным домом.
Напомним, 2 января 2026 года в пятиэтажном жилом доме на улице Баускас в Торнякалнсе произошел взрыв газа. Погибли два человека, еще двое получили травмы. В результате взрыва частично обрушились четвертый и пятый этажи, а также крыша здания. После происшествия дом признали аварийным и запретили его эксплуатацию. Расследование причин взрыва продолжается.
В Торнякалнсе из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома (02.01.26)
В результате взрыва газа частично обрушились крыша и часть пятого этажа многоэтажного здания в районе Торнякалнс в Риге.