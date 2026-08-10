Просили туда не заходить: министр рассказал о неожиданной ситуации во время проверки убежищ
Министр рассказал о неожиданной просьбе во время проверки убежищ в Латвии: его попросили не заходить в одно из них, поскольку чиновникам было "нечего показать". По словам Таварса, проблема пока далека от полного решения.
В Латвии до сих пор нет ни одного города или самоуправления, где можно было бы уверенно заявить, что вопрос с убежищами на случай кризиса полностью решен. Об этом в эфире TV24 заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс, рассказав о визите в одно из самоуправлений, где его попросили не осматривать убежище.
По словам министра, одна из главных проблем заключалась не столько в самоуправлениях, сколько в отсутствии четкого распределения ответственности между государственными учреждениями. За разные аспекты создания и обустройства убежищ отвечали разные ведомства: одно занималось финансированием, другое - строительными вопросами, третье определяло технические требования.
"Абсолютно неясной была ответственность на уровне государственного управления. Не самоуправлений - я здесь не хочу упрекать самоуправления. Именно на уровне государства", - подчеркнул Таварс.
Чтобы изменить ситуацию, министр провел переговоры с коллегами - министром внутренних дел и министром экономики. В результате, по его словам, удалось четче разделить обязанности между ведомствами. "Я сел за один стол с коллегами, и мы четко распределили ответственность. Государство отвечает за финансирование, а соответствующие учреждения - за свои направления", - рассказал Таварс.
При этом сам министр считает своей обязанностью не просто выделять средства, а лично проверять, как на практике выглядят убежища в самоуправлениях. Именно во время таких визитов ему пришлось столкнуться с ситуацией, которая, по его словам, хорошо показывает реальное положение дел.
"Были места, где мне говорили: "Пожалуйста, не проверяйте это убежище". Я спрашивал: почему? Мне отвечали: "Потому что нам нечего вам показать". И они честно признавали, что до этого вопрос с убежищами не был для них одним из главных приоритетов", - рассказал Таварс.
Министр при этом предупреждает: просто назвать помещение в подвале убежищем недостаточно. В случае чрезвычайной ситуации неподготовленное помещение может не защитить людей, а, наоборот, создать дополнительную опасность. "Представьте ситуацию: сотне людей нужно укрыться от осколков. Они заходят в подвал, где все герметично закрыто, а воздуха нет. В итоге это может быть не убежище, а ловушка", - объяснил Таварс.
Поэтому, по его словам, в убежищах должны быть обеспечены хотя бы базовые условия - вентиляция, вода и канализация. "Там не должно быть все сделано как в четырехзвездочном отеле, но самые примитивные функции должны быть обеспечены", - подчеркнул министр.
По словам Таварса, при разработке требований власти также учитывали опыт Украины. Смысл убежища заключается не в том, чтобы создать комфортное помещение, а в том, чтобы оно действительно могло защитить людей в чрезвычайной ситуации. "Это логичные и понятные требования. Мы также учимся на опыте Украины. Если происходит какая-то катастрофа, должно быть обеспечено самое необходимое - вентиляция, вода, канализация и возможность безопасно находиться внутри", - отметил министр.