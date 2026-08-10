Просили туда не заходить: министр рассказал о неожиданной ситуации во время проверки убежищ

В Латвии до сих пор нет ни одного города или самоуправления, где можно было бы уверенно заявить, что вопрос с убежищами на случай кризиса полностью решен. Об этом в эфире TV24 заявил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс, рассказав о визите в одно из самоуправлений, где его попросили не осматривать убежище.