После солнечного утра погода испортится.
В Латвии
Сегодня 07:06
Понедельник начнется солнечно, но закончится дождями и усилением ветра
Понедельник в Латвии начнется по-летнему спокойно, но уже во второй половине дня погода заметно изменится. С запада придут облака, дожди и местами грозы, а ветер усилится.
Понедельник начнется с солнечной погоды, однако в течение дня с запада количество облаков увеличится. Во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.
Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до +23...+27 градусов, местами на побережье будет прохладнее - +21...+23 градуса.
В Риге начало дня также будет солнечным, однако во второй половине дня и вечером облака принесут кратковременный дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +25...+27 градусов.