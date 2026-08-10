Понедельник начнется солнечно, но закончится дождями и усилением ветра
Фото: LETA
После солнечного утра погода испортится.
В Латвии

Понедельник начнется солнечно, но закончится дождями и усилением ветра

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Понедельник в Латвии начнется по-летнему спокойно, но уже во второй половине дня погода заметно изменится. С запада придут облака, дожди и местами грозы, а ветер усилится.

Понедельник начнется с солнечной погоды, однако в течение дня с запада количество облаков увеличится. Во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до +23...+27 градусов, местами на побережье будет прохладнее - +21...+23 градуса.

В Риге начало дня также будет солнечным, однако во второй половине дня и вечером облака принесут кратковременный дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +25...+27 градусов.

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