Почти весь бюджет потрачен: раскрыты расходы на медицину в Латвии
На здравоохранение в Латвии уходят огромные суммы, однако за общей цифрой почти в 1,7 млрд евро скрываются заметные изменения в расходах. Особенно резко выросли траты на лекарства и средства для непредвиденных случаев, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD) за 2025 год.
В целом на программу здравоохранения в прошлом году было предусмотрено 1,701 млрд евро, из которых фактически израсходовано 1,697 млрд евро, или 99,8% доступного финансирования. По сравнению с 2024 годом расходы выросли примерно на 43 млн евро, или 2,6%.
Самая крупная сумма - 450,01 млн евро - была направлена на обеспечение неотложной медицинской помощи в стационарных лечебных учреждениях. По сравнению с 2024 годом расходы увеличились на 3,03 млн евро, или 0,7%.
Рост расходов главным образом связан с финансированием развития сети больниц и обеспечением непрерывности медицинских услуг в приемных отделениях, в том числе с укреплением работы отделений неотложной помощи и приема пациентов. На расходы также повлияло оказание помощи гражданским жителям Украины в Латвии.
На остальные амбулаторные медицинские услуги было израсходовано 366,23 млн евро - на 2,83 млн евро, или 0,8%, меньше, чем в 2024 году.
В рамках этой программы дополнительное финансирование было выделено на интегрированную и мультидисциплинарную амбулаторную помощь пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника, а также на повышение доступности услуг для несовершеннолетних, чрезмерно употребляющих вещества, вызывающие зависимость. Средства также использовались для расчетов со странами Европейского союза и Европейской экономической зоны за медицинские услуги, оказанные жителям Латвии.
В 2025 году NVD получила счета на сумму 23 963 559 евро за медицинские услуги, оказанные застрахованным в Латвии лицам в других странах ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Из этой суммы 8 981 809 евро пришлось на необходимую медицинскую помощь, оказанную на основании Европейской карты медицинского страхования или заменяющего ее сертификата, 9 591 838 евро - на медицинскую помощь в полном объеме, еще 5 389 912 евро - на плановое лечение.
В свою очередь, NVD выставила счета на 1 272 979 евро за медицинские услуги, оказанные в Латвии лицам, застрахованным в других странах ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании.
На оплату компенсируемых лекарств и медицинских изделий было потрачено 320,65 млн евро. Это на 35,05 млн евро, или 12,3%, больше, чем в 2024 году. Рост связан с развитием системы компенсации лекарств, повышением их доступности и расширением возможностей лечения пациентов с редкими заболеваниями. Средства также направлялись на оплату новых препаратов, расширение условий компенсации уже включенных в список лекарств и внедрение новой модели наценок на медикаменты.
На плановые стационарные медицинские услуги было израсходовано 238,84 млн евро - на 5,1 млн евро, или 2,3%, меньше, чем годом ранее. Снижение объясняется тем, что в 2024 году больницам было предоставлено разовое финансирование для покрытия фиксированных платежей по системе диагностически связанных групп (DRG), а в 2025 году такого финансирования уже не было.
На первичную амбулаторную медицинскую помощь было потрачено 225,67 млн евро. По сравнению с предыдущим годом расходы увеличились на 7,68 млн евро, или 3,5%.
Дополнительные средства направлялись на содержание практик семейных врачей, оплату дополнительных работников и замену медицинского персонала во время обоснованного отсутствия. Финансирование также было увеличено для детской стоматологии и улучшения медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации.
На амбулаторные лабораторные исследования было израсходовано 64,23 млн евро - на 4,41 млн евро, или 7,4%, больше, чем в 2024 году.
Дополнительные средства выделялись на совершенствование диагностики редких заболеваний и процесса трансплантации, расширение определения прогностических биомаркеров в онкологии и сохранение репродуктивного материала пациентов перед химиотерапией. Финансирование также использовалось для оплаты амбулаторных лабораторных услуг сверх объемов, предусмотренных договорами лечебных учреждений.
На централизованную закупку лекарств и медицинских материалов было потрачено 28,31 млн евро - на 2,43 млн евро, или 9,4%, больше, чем в 2024 году. Рост расходов главным образом связан с финансированием вакцинации против вируса папилломы человека детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, обеспечением вакцинами против коклюша беременных и подростков, а также закупкой вакцин против пневмококковой инфекции.
Из средств на непредвиденные случаи в прошлом году было израсходовано 59,68 млн евро - на 34,23 млн евро, или 134,5%, больше, чем в 2024 году. Из этой суммы 32,37 млн евро направили на частичные расчеты со странами ЕС и ЕЭЗ, Швейцарией и Великобританией за медицинскую помощь жителям Латвии.
Еще 10,78 млн евро использовали для покрытия дефицита финансирования компенсируемых лекарств и обеспечения непрерывности лечения, а 6,01 млн евро - на услуги мобильных бригад паллиативной помощи по месту жительства пациентов.