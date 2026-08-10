Почти весь бюджет потрачен: раскрыты расходы на медицину в Латвии

На оплату компенсируемых лекарств и медицинских изделий было потрачено 320,65 млн евро. Это на 35,05 млн евро, или 12,3%, больше, чем в 2024 году. Рост связан с развитием системы компенсации лекарств, повышением их доступности и расширением возможностей лечения пациентов с редкими заболеваниями. Средства также направлялись на оплату новых препаратов, расширение условий компенсации уже включенных в список лекарств и внедрение новой модели наценок на медикаменты.