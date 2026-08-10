Самый известный японец Латвии женился: на свадьбе не обошлось без латышских традиций

Блогер Масаки Накагава, которого нередко называют самым известным японцем в Латвии, женился. Обручальными кольцами он обменялся со своей возлюбленной - латвийкой Артой Войцеховской. Опубликованные в Instagram фотографии свидетельствуют о том, что на свадьбе почетное место было отведено и латышским традициям - несколько из них были включены в праздничную программу.