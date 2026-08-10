Самый известный японец Латвии женился: на свадьбе не обошлось без латышских традиций
Фото: Скриншот видео
Масаки Накагава женился.
В Латвии

Самый известный японец Латвии женился: на свадьбе не обошлось без латышских традиций

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самый известный японец Латвии Масаки Накагава женился на латвийке Арте Войцеховской. Их история любви началась в аудитории, а спустя годы судьба неожиданно свела их вновь уже в Японии.

Блогер Масаки Накагава, которого нередко называют самым известным японцем в Латвии, женился. Обручальными кольцами он обменялся со своей возлюбленной - латвийкой Артой Войцеховской. Опубликованные в Instagram фотографии свидетельствуют о том, что на свадьбе почетное место было отведено и латышским традициям - несколько из них были включены в праздничную программу.

Церемония бракосочетания состоялась под открытым небом, после чего молодожены вместе с семьей и друзьями продолжили празднование. Одним из самых трогательных моментов вечера стало совместное музыкальное выступление Масаки и Арты - они исполнили для гостей свадьбы песню “Mūsu mīlestība” ("Наша любовь").

Ранее Масаки также рассказывал необычную историю их знакомства. Когда-то, интересуясь преподаванием японского языка в Латвии и обучая латвийских студентов японскому языку, он познакомился с Артой, которая в то время была его студенткой.

Примерно через пять лет их пути неожиданно пересеклись вновь - Масаки встретил Арту в посольстве Латвии в Токио. Оказалось, что за это время она уже свободно говорила по-японски, переехала в Японию и работала там.

Арта пригласила Масаки в гости, и после этой новой встречи их отношения постепенно переросли в романтические чувства. С тех пор они вместе, а теперь подтвердили свою любовь и браком.

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