Право или привилегия: латвийцы спорят о плане Кулбергса вернуть чиновников с удаленки в офисы
Премьер Андрис Кулбергс хочет вернуть чиновников в офисы, но инициатива уже вызвала спор: одни требуют контроля и доступности госслужащих, другие предупреждают - государство рискует потерять специалистов, которые привыкли работать удаленно.
Как сообщалось, несмотря на указание Министерства финансов (МФ) о том, что оценка организации работы государственного управления относится к компетенции Государственной канцелярии, премьер-министр своим распоряжением попросит МФ подготовить предложения по совершенствованию организации и применения удаленной работы в государственном управлении.
Предложения должны быть подготовлены до 1 сентября. Советница премьер-министра по коммуникации Элина Шверна пояснила, что цель задания - обеспечить эффективный и полноценный рабочий процесс в государственном управлении.
Однако в социальных сетях эта инициатива вызвала острые разногласия. Журналистка Эвита Пуриня обратила внимание на контраст с соседней Литвой. "В то время как премьер-министр Латвии планирует покончить с удаленной работой, в Литве удаленно работает даже президент", - написала она, поделившись публикацией литовского общественного СМИ, в которой сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа неделю работает удаленно с принадлежащего Португалии острова Мадейра.
В дискуссию вступил адвокат Олав Церс, который, однако, подчеркнул, что случай Науседы отличается. "Это одна неделя во время отпуска, когда он вообще мог бы не работать. Удаленная работа могла бы быть исключением или бонусом, а не нормой. Иначе у нас уже сформировалось удаленное государственное управление", - отметил он.
В свою очередь пользовательница Катрина обратила внимание на другую проблему - если сотрудники государственных учреждений будут обязаны регулярно находиться на рабочем месте, многим придется менять не только работу, но и место жительства. "При таких условиях всем опять придется переезжать жить в Ригу", - написала она.
Церс ответил, что человек может выбрать работу ближе к месту жительства, однако тот факт, что специалист живет в другом городе и сознательно выбрал работу в министерстве в Риге, сам по себе не является достаточным основанием для удаленной работы.
Участница дискуссии в свою очередь спросила, как следует поступать в ситуации, если человек начал работать в министерстве в 2021 году полностью удаленно и в течение пяти лет хорошо выполнял свои обязанности. "Является ли это достаточной причиной, чтобы теперь заставить его работать в офисе?" - спросила она.
Церс подчеркнул, что массовая удаленная работа возникла во время пандемии Covid-19 и не должна автоматически становиться нормой.
Однако в ответ прозвучал аргумент, что за пять лет жизнь людей уже изменилась - многие переехали из Риги и приобрели недвижимость в небольших городах. "Конечно, можно вернуться к работе в офисе, но нужно учитывать, что часть сотрудников будет потеряна", - отметила Катрина.
В ходе дискуссии также возник вопрос о том, по каким критериям вообще следует оценивать удаленную работу. Один из пользователей отметил, что главным критерием должно быть качество работы, а не удобство сотрудника. "Почему все считают, что им это просто положено?" - спросил он. По его мнению, в офисе легче контролировать, действительно ли сотрудник работает, а в частном секторе результаты работы якобы измеряются гораздо тщательнее.
На это последовал встречный вопрос - действительно ли присутствие в офисе гарантирует лучшие результаты. "Неужели действительно при работе в офисе все улучшается и все результаты становятся лучше? Если частным компаниям не все равно, как тратить деньги, они могли бы ликвидировать офисы и сэкономить", - иронично заметила участница дискуссии.
Критики удаленной работы, в свою очередь, указали, что в случае государственного управления важны также расходование средств, уплаченных гражданами в виде налогов, и доступность чиновников. В качестве примера была приведена ситуация, когда строительный инспектор долгое время недоступен по телефону, поскольку работает удаленно с дачи. В ответ прозвучало мнение, что в таких случаях следует принимать меры против конкретного сотрудника, а не ограничивать возможности удаленной работы для всех. "Тогда, пожалуйста, накажите одного недоступного и безответственного человека, а не мстите всем. Я работаю удаленно уже шесть лет - будет трудно найти аргументы, почему я не могла бы продолжать еще шесть, если работа выполняется", - написала она.
В конце дискуссии несколько ее участников пришли к позиции, близкой к компромиссной: удаленную работу не следует полностью запрещать, однако возможность работать вне офиса нужно оценивать индивидуально, принимая во внимание обязанности конкретного сотрудника, его доступность и качество работы.
"Это привилегия, а не абсолютное право. На мой взгляд, ее следует оценивать и предоставлять индивидуально, когда это не мешает работе и ее качеству", - резюмировал один из участников дискуссии.
Как известно, Андрис Кулбергс высказал мнение, что практика удаленной работы, введенная в государственном управлении во время пандемии Covid-19, в некоторых случаях сохранилась в чрезмерно широком масштабе и создает проблемы для жителей, которым необходимо получить услуги или связаться с должностными лицами. Премьер-министр заявил, что его личный опыт свидетельствует о трудностях с тем, чтобы застать сотрудников на рабочих местах в государственных учреждениях не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор организации удаленной работы в государственном управлении и возможностей более широкого возвращения к работе в офисах.