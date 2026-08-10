Право или привилегия: латвийцы спорят о плане Кулбергса вернуть чиновников с удаленки в офисы

Критики удаленной работы, в свою очередь, указали, что в случае государственного управления важны также расходование средств, уплаченных гражданами в виде налогов, и доступность чиновников. В качестве примера была приведена ситуация, когда строительный инспектор долгое время недоступен по телефону, поскольку работает удаленно с дачи. В ответ прозвучало мнение, что в таких случаях следует принимать меры против конкретного сотрудника, а не ограничивать возможности удаленной работы для всех. "Тогда, пожалуйста, накажите одного недоступного и безответственного человека, а не мстите всем. Я работаю удаленно уже шесть лет - будет трудно найти аргументы, почему я не могла бы продолжать еще шесть, если работа выполняется", - написала она.