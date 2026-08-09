Латвийский журналист и меломан Класс Вавере погиб в Мексике: известны подробности

Ранее о смерти Класса Вавере в социальной сети Facebook сообщила переводчица Силвия Брице. Согласно информации мексиканского СМИ, в пятницу, 31 июля, Вавере отправился в поход по горной местности недалеко от Сан-Мигеля-де-Альенде, штат Гуанахуато. Около 15:00 он отделился от остальных участников похода в районе между Бока-де-ла-Каньяда и Шотоларом. Когда Вавере не вернулся, начались его поиски.