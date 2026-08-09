На новой неделе ожидается похолодание, опять пойдут дожди

В понедельник начиная со второй половины дня территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, которая продолжит движение и во вторник, в связи с чем на большей части территории пройдут дожди, местами ожидается гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во вторник со второй половины дня постепенно сменит направление на северо-западное, западное. В западных и центральных районах порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду.