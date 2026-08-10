В Марупском крае внесли серьезные изменения в маршруты общественного транспорта
Самоуправление Марупского края сообщает о том, что сделало значительный шаг на пути к улучшению услуг общественного транспорта.
Совет по общественному транспорту концептуально поддержал предложенные самоуправлением изменения в четырех автобусных маршрутах Rīgas satiksme.
Работа над разработкой этих решений началась уже в 2024 году, когда самоуправление приступило к оценке возможностей развития общественного транспорта в крае. Чтобы подготовить решения, отвечающие потребностям жителей и предпринимателей, был проведен опрос предпринимателей, проанализированы пассажиропотоки и модели мобильности. Одной из важнейших причин для подготовки изменений стала оценка самоуправлением города Риги оптимизации сети городских маршрутов общественного транспорта, предусматривающая пересмотр маршрутов, значительная часть которых проходит за пределами административной территории Риги и расходы на обеспечение которых не покрываются из государственного бюджета. Чтобы жители Марупского края и впредь сохраняли привычную доступность общественного транспорта, самоуправление разработало решения и готово обеспечить необходимое софинансирование.
Совет по общественному транспорту концептуально поддержал несколько существенных изменений в маршрутах общественного транспорта Марупского края:
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Продление автобусного маршрута № 7 «Улица Абренес — Стипниеки» до Рижского аэропорта по улице Плиенциема, автодороге C19, улицам Дзирниеку, Зиемелю и Музею с интервалом движения каждые 30–40 минут;
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Перенаправление автобусного маршрута № 10 «Улица Абренес — Яунмарупе» по улице Рожу, что улучшит доступность общественного транспорта в Яунмарупе, Ветрас и центральной части Марупе, обеспечит более частое движение в рабочие дни и для части рейсов исключит заезд на улицу Сеяс в Риге;
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Организацию всех выходных рейсов и отдельных будничных рейсов автобусного маршрута № 13 «Станция Бабите — Клейсти — Пречу 2» до конечной остановки в Клейсти, с учетом данных о пассажиропотоке на территории Марупского края;
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Продление всех рейсов автобусного маршрута № 25 «Улица Абренес — Марупе» до конечной остановки «Тирайне» на улице Вецозолу;
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Закрытие региональных местных автобусных маршрутов № 5433 «Рига — Яунмарупе» и № 5435 «Рига — Марупе».
"Планируемые изменения позволят более эффективно организовать сеть общественного транспорта в Марупском крае, улучшить доступность и связи с новыми территориями, на отдельных маршрутах обеспечить более частое движение рейсов, сократить дублирование региональных и рижских автобусных маршрутов, а также адаптировать предложение общественного транспорта к фактическим пассажиропотокам и потребностям жителей", - сообщает самоуправление.