В Марупском крае внесли серьезные изменения в маршруты общественного транспорта

Работа над разработкой этих решений началась уже в 2024 году, когда самоуправление приступило к оценке возможностей развития общественного транспорта в крае. Чтобы подготовить решения, отвечающие потребностям жителей и предпринимателей, был проведен опрос предпринимателей, проанализированы пассажиропотоки и модели мобильности. Одной из важнейших причин для подготовки изменений стала оценка самоуправлением города Риги оптимизации сети городских маршрутов общественного транспорта, предусматривающая пересмотр маршрутов, значительная часть которых проходит за пределами административной территории Риги и расходы на обеспечение которых не покрываются из государственного бюджета. Чтобы жители Марупского края и впредь сохраняли привычную доступность общественного транспорта, самоуправление разработало решения и готово обеспечить необходимое софинансирование.