До +27 градусов, дожди и грозы - какой будет погода в Латвии в понедельник

Понедельник начнется с солнечной погоды, однако в течение дня с запада облачность будет увеличиваться. Во второй половине дня во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до +23…+27 градусов, местами на побережье - до +21…+23 градусов.