До +27 градусов, дожди и грозы - какой будет погода в Латвии в понедельник
Понедельник в Латвии начнется почти по-летнему безмятежно, однако уже во второй половине дня погода заметно изменится. В некоторых районах спокойствие нарушат не только дожди, но и более серьезные погодные явления.
В ночь на понедельник облаков будет немного, осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +11…+16 градусов.
В Риге ночь пройдет без осадков, будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит +14…+16 градусов.
Понедельник начнется с солнечной погоды, однако в течение дня с запада облачность будет увеличиваться. Во второй половине дня во многих районах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до +23…+27 градусов, местами на побережье - до +21…+23 градусов.
В Риге начало дня также будет солнечным, однако во второй половине дня облака принесут кратковременный дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +25…+27 градусов.