В Елгаве откроют экспериментальный автобусный маршрут

Как информирует Jelgavas autobusu parks (JAP), первые обращения жителей о создании такого соединения были получены ещё прошлым летом. Однако реализовать их тогда было невозможно, поскольку на участке улицы Атмодас продолжались строительные работы. Этой весной, после завершения работ, самоуправление пригласило JAP разработать предложения по новому маршруту по новому участку улицы Атмодас с дальнейшим движением по улицам Атмодас и Рупниецибас до вокзала.