В Елгаве откроют экспериментальный автобусный маршрут
В ответ на предложения жителей и по инициативе самоуправления с 1 сентября в Елгаве на трехмесячный экспериментальный период будет создан новый маршрут общественного транспорта.
С 1 сентября в Елгаве будет организован новый маршрут общественного транспорта № 30 «Улица Лапскална – вокзал Елгавы». Новый маршрут включит недавно построенный участок улицы Атмодас.
Как информирует Jelgavas autobusu parks (JAP), первые обращения жителей о создании такого соединения были получены ещё прошлым летом. Однако реализовать их тогда было невозможно, поскольку на участке улицы Атмодас продолжались строительные работы. Этой весной, после завершения работ, самоуправление пригласило JAP разработать предложения по новому маршруту по новому участку улицы Атмодас с дальнейшим движением по улицам Атмодас и Рупниецибас до вокзала.
Новый городской автобусный маршрут существенно улучшит доступ к ряду важных для города объектов. В прилегающих территориях расположены учебные заведения — Елгавская начальная школа и дошкольное образовательное учреждение "Капециши". Маршрут также обеспечит удобный проезд к таким медицинским учреждениям, как больница "Гинтермуйжа" и Земгальский центр здоровья, а также к городским торговым центрам и новому Елгавскому рынку.
Во время экспериментальных перевозок ежедневно будет выполняться 22 рейса — по 11 в каждом направлении, в день по маршруту будет проходить в общей сложности 123 километра. Для обеспечения этих перевозок в экспериментальный период JAP задействует дополнительно один автобус и нескольких водителей автобусов.