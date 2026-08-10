Повышение пенсионного возраста в Европе неизбежно. Что будет в Латвии?

Но особенно впечатляющими выглядят прогнозы для нынешней молодежи. В Дании пенсионный возраст мужчин, которые начали работать в 2024 году в возрасте 22 лет, может достичь 74 лет. В Эстонии - 71 года, а в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре - 70 лет. Средний показатель по ЕС составит 66,7 года.