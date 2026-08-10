Повышение пенсионного возраста в Европе неизбежно. Что будет в Латвии?
Европейцам в будущем придется работать заметно дольше, чем сейчас. К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в Евросоюзе, согласно прогнозам, увеличится примерно до 66,7 года для мужчин и 66,6 года для женщин. В Латвии возраст выхода на пенсию, согласно прогнозам, к указанному сроку повышен не будет.
Как говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Pensions at a Glance 2025, повышение пенсионного возраста становится одним из основных способов сохранить финансовую устойчивость пенсионных систем в условиях старения населения.
Исследование охватывает 32 европейские страны. Сравниваются люди, выходившие на пенсию в 2024 году, и 22-летние, которые в том же году начали трудовую деятельность и будут непрерывно работать до пенсии. Последние в большинстве случаев достигнут пенсионного возраста в конце 2060-х годов.
Латвия: на пенсию с 65 лет
В Латвии с 2025 года общеустановленный пенсионный возраст составляет 65 лет. Для получения пенсии по старости необходим страховой стаж не менее 20 лет.
Таким образом, Латвия уже сейчас находится немного выше среднего показателя по ЕС: по данным ОЭСР за 2024 год, средний пенсионный возраст составлял 64,7 года для мужчин и 64 года для женщин.
Однако европейская тенденция однозначна - работать придется дольше. По прогнозу, пенсионный возраст мужчин повысится в 21 из 32 рассматриваемых стран, а женщин - в 24. В среднем по ЕС для мужчин он увеличится примерно на два года, а для женщин - на 2,6 года.
До 74 лет в Дании
Разница между европейскими странами уже сейчас весьма существенна. Самый высокий действующий пенсионный возраст для мужчин - 67 лет - установлен в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах.
На другом конце рейтинга находится Турция, где мужчины могут выходить на пенсию в 52 года. В Греции, Словении и Люксембурге пенсионный возраст составляет 62 года.
Но особенно впечатляющими выглядят прогнозы для нынешней молодежи. В Дании пенсионный возраст мужчин, которые начали работать в 2024 году в возрасте 22 лет, может достичь 74 лет. В Эстонии - 71 года, а в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре - 70 лет. Средний показатель по ЕС составит 66,7 года.
Женщинам тоже придется работать дольше
Аналогичная тенденция ожидается и для женщин. Сейчас средний пенсионный возраст женщин в ЕС составляет 64 года, однако для нынешних молодых работников он, согласно прогнозу, увеличится до 66,6 года.
Самый высокий показатель вновь ожидается в Дании - 74 года. В Эстонии женщины в перспективе будут выходить на пенсию в 71 год, в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре - в 70 лет.
Особенно значительное повышение ожидается в Турции: с нынешних 49 до 63 лет, то есть сразу на 14 лет. В Эстонии пенсионный возраст женщин увеличится на 6,3 года, в Италии - на 6,2 года, в Словакии - на 5,8 года, на Кипре - на пять лет.
В Латвии по прогнозам ОЭСР пенсионный возраст к 2060 году не изменится, оставшись на уровне 65 лет. Но это не значит, что так и будет.