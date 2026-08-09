Выяснились странные детали проекта военного завода в Латвии
Латвия объявила о строительстве завода по производству артиллерийских ракет стоимостью до 90 млн евро, однако журналистское расследование выявило неожиданные вопросы: компания-партнер появилась в реестре лишь после подписания меморандума.
Завод полного цикла по производству артиллерийских ракет, 150 новых рабочих мест, экспорт не менее чем на 600 млн евро за пять лет и 68 млн евро налоговых поступлений. С такими обещаниями в конце июля Министерство экономики представило один из самых масштабных проектов оборонной промышленности в Латвии.
Днем ранее министр Виктор Валайнис подписал меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии завода стоимостью 70-90 млн евро. На предприятии планируется производить твердое ракетное топливо, снаряжать боеголовки взрывчатыми веществами, собирать ракеты и проводить их квалификационные испытания. Проект обещают реализовать за 24 месяца, а Минэкономики совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития характеризует его как находящийся на "высокой стадии готовности".
Однако публично не названы ни модель ракет, ни владелец технологий, ни проектировщик завода. Неизвестно также, какая часть необходимого финансирования уже обеспечена и на чем основан прогноз экспорта. Кроме того, невозможно ознакомиться с самим меморандумом. Минэкономики сообщило изданию Ir, что на данный момент обнародована вся информация, которую возможно раскрыть.
Министерство также заявило, что 23 июля Валайнис подписал меморандум с "основанной американской компанией Native Trading компанией в Латвии". Однако журналисты Ir выяснили, что компания Native Munitions Company была зарегистрирована в коммерческом регистре лишь 30 июля, то есть спустя неделю после подписания меморандума.
Оплаченный основной капитал новой латвийской компании составляет 20 000 евро. Председателем правления является член совета Latvenergo Роджер Янис Григулис. В правление также входят американский предприниматель Натан Бошан и подданные Турции Мехмет Бирдане и Джемалеттин Оздемир. У компаний, связанных с Бошаном, имеется опыт импорта оружия и небольшого по объему производства элементов винтовок и пистолетов, однако нет публичных свидетельств того, что они ранее реализовывали проекты по производству артиллерийских боеприпасов.
На вопрос о том, как можно убедиться в способности американского партнера построить предприятие такого масштаба, Григулис не дал конкретного ответа. По его словам, в военной отрасли информация о достижениях обычно не является публичной: "Люди, которые работают в этой сфере, не хвастаются своими достижениями".
Григулис также не раскрыл, кто обеспечит технологии, необходимые для производства, как не уточнил и того, какая часть из обещанных 70-90 млн евро уже юридически или фактически обеспечена, ограничившись пояснением, что финансирование "планируется привлечь с американской стороны". Поэтому остается неясным, имеются ли у проекта юридически обязывающие обязательства инвесторов или пока существует лишь намерение привлечь финансирование. Связаться с Бошаном и турецкой компанией Botek не удалось.