Выяснились странные детали проекта военного завода в Латвии

Григулис также не раскрыл, кто обеспечит технологии, необходимые для производства, как не уточнил и того, какая часть из обещанных 70-90 млн евро уже юридически или фактически обеспечена, ограничившись пояснением, что финансирование "планируется привлечь с американской стороны". Поэтому остается неясным, имеются ли у проекта юридически обязывающие обязательства инвесторов или пока существует лишь намерение привлечь финансирование. Связаться с Бошаном и турецкой компанией Botek не удалось.