Эксперт объяснил, может ли Минск устроить Латвии Сеуту
Миграционный кризис в испанской Сеуте вновь показал, насколько уязвим Евросоюз перед использованием мигрантов в качестве инструмента политического давления. Для Латвии эта тема особенно актуальна.
Осторожность Минска
В 2026 году именно латвийско-белорусская граница стала основным направлением потенциального миграционного давления со стороны Беларуси, отмечает историк и политический обозреватель Александр Фридман в своей статье для DW.
По его мнению, именно поэтому события в Сеуте привлекли особое внимание Риги. После начала кризиса Латвия предприняла превентивные меры и на несколько дней закрыла границу с Беларусью. Официально причиной назывались "технические обстоятельства".
При этом белорусские власти старались не связывать действия Латвии с происходящим в Сеуте. МИД Беларуси, комментируя закрытие латвийско-белорусской границы, также не стал проводить подобные параллели.
Почему повторить Сеуту в Латвии будет сложно
По мнению Александра Фридмана, кризис в Сеуте вновь продемонстрировал уязвимость Евросоюза перед использованием миграции как политического оружия. Однако устроить аналогичный кризис на границе с Латвией Минску сегодня было бы значительно сложнее.
Во-первых, Латвия и другие европейские соседи Беларуси сделали выводы из событий 2021 года. Сейчас они значительно лучше подготовлены к попыткам организовать массовое проникновение мигрантов через границу, чем Испания оказалась подготовлена к событиям 2026 года.
Во-вторых, Беларусь не обладает тем стратегическим значением для Евросоюза, которое имеет Марокко. Рабат способен использовать свое положение одного из ключевых партнеров Европы в борьбе с нелегальной миграцией как инструмент переговоров. У Минска такой возможности практически нет.
Поэтому попытка организовать новый масштабный миграционный кризис на границе с Латвией, скорее всего, не заставит Евросоюз идти на уступки. Результатом, считает автор, может стать прямо противоположное - новые санкции против белорусского режима.
Есть и третий фактор. В Евросоюзе обсуждается так называемая "руандийская модель", при которой заявления нелегальных мигрантов о предоставлении убежища могут рассматриваться не на территории ЕС, а в третьих странах. Если такая система заработает, привлекательность маршрута через Беларусь может значительно снизиться.
Таким образом, Александр Фридман приходит к выводу, что Минск вряд ли решится повторить сценарий Сеуты на границе с ЕС и, что еще важнее, сегодня уже не располагает для этого прежними возможностями.