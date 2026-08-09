Эксперт объяснил, может ли Минск устроить Латвии Сеуту

Есть и третий фактор. В Евросоюзе обсуждается так называемая "руандийская модель", при которой заявления нелегальных мигрантов о предоставлении убежища могут рассматриваться не на территории ЕС, а в третьих странах. Если такая система заработает, привлекательность маршрута через Беларусь может значительно снизиться.