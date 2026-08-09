"Спасали виллы миллионеров, а нас бросили": во Франции разгорелся скандал после разрушительных пожаров

Сейчас около 700 жителей объединились для подготовки коллективного иска. Они хотят выяснить, почему в критический момент спасательные ресурсы, по их словам, концентрировались в других районах. "Я думаю, они хотели спасти дома стоимостью в миллионы евро, а не дома за 500 тысяч евро", - рассказала одна из жительниц. Другие очевидцы утверждают, что пожарные подразделения в основном направлялись в сторону Лаканау и Кап-Ферре - районов, известных дорогой недвижимостью и роскошными загородными резиденциями.