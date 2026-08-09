"Спасали виллы миллионеров, а нас бросили": во Франции разгорелся скандал после разрушительных пожаров
Францию потряс скандал после крупнейших пожаров: жители одной сгоревшей коммуны обвиняют власти в том, что спасательные силы направляли к элитным районам, пока их дома горели. Теперь люди готовят иск.
Даже во Франции, которую часто воспринимают как государство с сильными институтами и жестким контролем за чиновниками, вспыхивают скандалы вокруг возможного фаворитизма и использования государственных ресурсов. Один из таких конфликтов разгорелся после разрушительных лесных пожаров в департаменте Жиронда на юго-западе страны.
Жители коммуны Ле-Порж, пострадавшей от огня, готовят коллективный иск против властей. Они утверждают, что во время пожара спасательные силы якобы в первую очередь направлялись к более престижным районам, где расположены дорогие виллы и загородные дома состоятельных французов.
По данным Le Parisien, пожар в регионе уничтожил сотни домов, а площадь выгоревшей территории достигла примерно 42 000 гектаров. Более 220 000 человек были вынуждены покинуть опасные районы. Особенно сильно пострадал Ле-Порж. По словам местных жителей, огонь уничтожил 183 из 240 домов коммуны, в результате чего тысячи людей лишились жилья и имущества.
Сейчас около 700 жителей объединились для подготовки коллективного иска. Они хотят выяснить, почему в критический момент спасательные ресурсы, по их словам, концентрировались в других районах. "Я думаю, они хотели спасти дома стоимостью в миллионы евро, а не дома за 500 тысяч евро", - рассказала одна из жительниц. Другие очевидцы утверждают, что пожарные подразделения в основном направлялись в сторону Лаканау и Кап-Ферре - районов, известных дорогой недвижимостью и роскошными загородными резиденциями.
"Мы чувствовали себя совершенно брошенными, когда нас окружало пламя", - рассказывала одна из жительниц Ле-Поржа.
Представляющая интересы жителей Людвина Дориньяк заявила французскому Franceinfo, что пострадавшие намерены добиться полной ясности относительно произошедшего и привлечь к ответственности тех, кто может быть виновен. "Мы призовем к ответственности каждого, кто несет ответственность за этот трагический исход", - заявила она.