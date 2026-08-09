11 идей и 125 тысяч евро: жители Айзкраукльского края делят деньги

Как и в прошлом году, на этот раз проекты, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы самоуправлением в течение двух лет. Так что главное — проголосовать за поданные идеи. Из поддержанных в прошлом году работ в начале июля завершена и открыта детская игровая площадка в Липовом парке Яунелгавы. В целом в прошлом году жители подали на конкурс 40 заявок, из которых шесть одержали победу, набрав наибольшее количество голосов. Финансирование бюджета участия Айзкраукльского края в этом году также составляет 125 000 евро.