11 идей и 125 тысяч евро: жители Айзкраукльского края делят деньги
До 13 августа продолжается голосование по заявкам на конкурс проектов инициативного бюджета Айзкраукльского края. Всего проектов 11.
Заявки поступили от жителей в Яунелгаве, Плявиняс, Даудзеве, Ирши, Эрберге, Нерете, Одзиене, Серенe, Сунаксте и Скривери.
Цель проекта «Детство в Ирши» — расширить возможности для активного отдыха семей с детьми, создав в зоне отдыха у водоёма Ирши тропу активности и установив комплекс качелей. В свою очередь, в культурном центре Скривери предложена реновация зеркального зала для повышения безопасности, функциональности и доступности помещения. Планируется также восстановить или заменить напольное покрытие, отремонтировать потолки, провести косметический ремонт стен и выполнить другие работы.
В Плявиняс у кладбища Барукална жители хотят обустроить «Площадь Лачплесиса» — мощёную площадку с доломитовой стеной, где после шествия с факелами можно было бы размещать свечи на встроенных в стену полочках. Площадку также можно будет использовать для других мероприятий. Подан и проект по благоустройству ландшафта парка усадьбы Одзиене: для пешеходов предполагается построить деревянный мостик на островок пруда в парке и установить там качели-лавочки, создав тихое и романтичное место отдыха.
Планируется реализовать и проект «Создание парка в Плявиняс у Шведских редутов» — обустроить пешеходную дорожку вдоль реки Айвиестe в зелёной зоне в сторону Гостини от Шведских редутов. После благоустройства территории и создания парка в городе появится приятное место для прогулок и проведения досуга.
Проект «Качели на воле — пусть крепнут дети села» предусматривает создание и развитие на территории дошкольного учебного заведения «Зиединьш» в Нерете площадки, предназначенной для спортивных и образовательных активностей. Там планируют установить три разных игровых комплекса для детей, а также качели. В Сунаксте планируется разместить цифровой туристический информационный стенд, чтобы посетителям волости была доступна актуальная информация о культурно-историческом наследии волости и края, туристических возможностях, инфраструктуре и услугах. В свою очередь, в Маззалве предполагается благоустроить, обновить и дополнить инвентарь в тренажёрном зале.
Проект «Играй и двигайся в Серенe» предусматривает размещение на прилегающей к волостному спортивно-досуговому центру территории уличного стола с интегрированными игровыми полями, а также уличного теннисного стола, стимулируя активное и содержательное проведение свободного времени. Заявка «Ворота в Селию — место отдыха у Даугавы в Яунелгаве» предлагает установить на бывшей Рыночной площади Раду в Яунелгаве мебель из 100% переработанного полимера, цветочные ящики, урны для мусора, обустроить кран с питьевой водой и велопарковку. В свою очередь, в волости Даудзесе в парке Мазбанитиса планируется создать мощёную площадь перед эстрадой для проведения мероприятий. Это может стать первым шагом на пути к давней мечте жителей Даудзесе о летней эстраде под открытым небом.
Свой голос за один из проектов может отдать каждый житель, зарегистрированный в самоуправлении Айзкраукле и достигший 16-летнего возраста. Голосовать можно на сайте www.geolatvija.lv, раздел «Бюджет участия», авторизовавшись. Разрешается голосовать за неограниченное число проектов, но лишь по одному разу за каждый выбранный. Жители, у которых нет возможности проголосовать электронно, могут сделать это очно в объединённых центрах обслуживания клиентов государственных и муниципальных учреждений Айзкрауклесского края, а также в библиотеках, предъявив удостоверение личности.
Как и в прошлом году, на этот раз проекты, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы самоуправлением в течение двух лет. Так что главное — проголосовать за поданные идеи. Из поддержанных в прошлом году работ в начале июля завершена и открыта детская игровая площадка в Липовом парке Яунелгавы. В целом в прошлом году жители подали на конкурс 40 заявок, из которых шесть одержали победу, набрав наибольшее количество голосов. Финансирование бюджета участия Айзкраукльского края в этом году также составляет 125 000 евро.