Стали известны тревожные подробности о состоянии здоровья экс-президента США Джо Байдена

Хантер признался, что ему тяжело наблюдать за борьбой отца с болезнью. "Единственное, что я могу сказать о здоровье отца, - мне хотелось бы, чтобы он чаще признавал, насколько ему на самом деле тяжело, потому что ситуация нехорошая", - рассказал сын Джо Байдена.