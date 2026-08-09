Стали известны тревожные подробности о состоянии здоровья экс-президента США Джо Байдена
Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось - рак простаты спрогрессировал и распространился на кости. Об этом в интервью BBC рассказал его сын Хантер Байден. По его словам, болезнь сильно ослабила организм отца и существенно влияет на его повседневную жизнь.
83-летний Байден сообщил о диагностированном у него агрессивном раке простаты в мае 2025 года. Недавние обследования показали, что рак уже дал метастазы в кости.
Хантер Байден впервые более откровенно рассказал о состоянии здоровья своего отца.
"Рак распространился на кости и еще дальше. Это очень болезненно и во многих отношениях очень тяжело", - сказал он в интервью BBC.
Хантер признался, что ему тяжело наблюдать за борьбой отца с болезнью. "Единственное, что я могу сказать о здоровье отца, - мне хотелось бы, чтобы он чаще признавал, насколько ему на самом деле тяжело, потому что ситуация нехорошая", - рассказал сын Джо Байдена.
Несмотря на проблемы со здоровьем, бывший президент США по-прежнему старается сохранять активность. По словам Хантера, его отец не утратил веру в свою страну и продолжает участвовать в общественной жизни. "Он по-прежнему делает свою работу. Он так сильно верит в эту страну", - сказал Хантер.