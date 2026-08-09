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Аварии и происшествия
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Трагедия в Лудзенском крае: водитель насмерть сбил женщину при движении задним ходом
В субботу незадолго до полуночи в Лудзенском крае произошла смертельная авария. Как сообщили в Государственной полиции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь задним ходом, сбил женщину.
Авария произошла около полуночи в Пилдской волости Лудзенского края на дороге местного значения. По предварительной информации, водитель Volkswagen при движении задним ходом наехал на пешехода. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте происшествия. Полиция устанавливает обстоятельства трагической аварии.
Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 20 человек, один человек погиб. Среди пострадавших были два пешехода и два велосипедиста.
За нарушения правил дорожного движения полиция приняла 506 административных решений. В том числе 258 решений были связаны с превышением скорости, еще два - с агрессивным вождением.