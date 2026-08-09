Otkrito побывал на празднике Правого берега - смотрите, как это было
Празднование 825-летия Риги набирает обороты. В субботу, 8 августа, мероприятия прошли сразу в нескольких районах столицы. Otkrito подготовил видеорепортаж о том, как Рига провела еще один день своего юбилейного лета. Главные же события празднования 825-летия столицы еще впереди - самая насыщенная программа запланирована на 14 и 15 августа.
Юбилейные мероприятия этим летом проходят не только в центре Риги. Праздничная программа охватывает разные районы города, парки и площади, предлагая концерты, спектакли, творческие мероприятия, семейные развлечения и возможность по-новому познакомиться со столицей.
Одной из главных площадок субботы, 8 августа, стал парк Гризинькалнс, где с 12:00 до 22:00 проходил праздник Правого берега.
Смотрите видеорепортаж:
Гризинькалнс гулял!
В течение дня в парке проходили концерты, театральные постановки, танцевальные выступления, экскурсии, мастерские и развлечения для всей семьи.
Значительная часть программы была посвящена самому Гризинькалнсу - его истории, характеру, развитию и людям, которые здесь живут.
На Малой сцене проходили разговоры о городской среде и будущем Риги. Посетители могли послушать представителей местных сообществ и специалистов, а также поделиться собственными историями о районе.
Одним из событий дня стала "Большая викторина Гризинькалнса", участники которой проверяли свои знания об этой части столицы.
Зрителей также ждали спектакль Театра Гертруды "Это все, что мы можем" и поэтические чтения о Риге прошлого и настоящего.
На главной сцене выступали любительские коллективы столицы, состоялся концерт BikiDZIESMU, звучали латгальские танцевальные мелодии вместе с фольклорной группой Grodi и джаз в исполнении трио Матиса Жилинскиса.
Вечером эстафету приняли YŪT, JUUK, Turaidas roze и духовой оркестр Horizonts.
На Домской площади зрителей перенесли в Ригу XVI века
Продолжилась юбилейная программа и в самом сердце Старой Риги. На Домской площади 8 августа показали музыкальный спектакль Латвийского Национального театра "Бунтующая Рига".
Его действие переносит зрителей в 1582 год, когда в городе происходили так называемые календарные волнения. Рижане сопротивлялись новым порядкам и отстаивали свое представление о том, как должна жить городская община.
В постановке участвовали Раймонд Целмс, Мадара Ботмане, Иева Аниня, Эдгарс Кауперс, Эмилс Кауперс, Эгилс Мелбардис, Лига Зелге и другие артисты. Вместе с ними выступил хор мальчиков Рижского Домского собора.
Исторический центр города стал естественной декорацией для спектакля о событиях, происходивших в Риге несколько столетий назад.
Саркандаугава предложила провести день без спешки
Своя программа 8 августа проходила на Саркандаугаве, где состоялся LODErēšanas diena. Его идея была построена вокруг неспешной прогулки, наблюдения за городом и знакомства с районом.
Во дворе общественного центра eS14 посетители могли наблюдать за созданием настенного рисунка о Саркандаугаве, исследовать городские символы вместе со специалистами по уличному искусству, участвовать в творческих мастерских и обсуждать будущее района.
Завершился день перформансом художественного объединения Poētiskais Robotisms "Временная лода Саркандаугавы".
Празднование продолжается - главное еще впереди
В течение недели праздничная атмосфера уже ощущалась и в других зеленых зонах столицы. Музыкальные вечера прошли в парке Дзегужкалнс, парке дворца культуры Зиемельблазма и Верманском саду.
Однако кульминация празднования еще впереди. Самая насыщенная программа, приуроченная к 825-летию Риги, ожидается 14 и 15 августа. Именно в эти дни в столице состоятся основные юбилейные мероприятия.