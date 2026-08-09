Доход вице-мэра Риги Ратниекса вырос на тысячи евро
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс в прошлом году получил от Рижского самоуправления более 72 тысяч евро. По сравнению с 2024 годом его доход на этой должности вырос примерно на 8 тысяч евро.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) в прошлом году заработал в Рижском самоуправлении 72 195 евро, то есть в среднем 6016 евро в месяц. Об этом свидетельствует декларация государственного должностного лица.
По сравнению с 2024 годом доход Ратниекса в Рижской думе вырос примерно на 8000 евро. В 2024 году он получил в виде зарплаты 64 224 евро, то есть в среднем 5352 евро в месяц.
Кроме работы в Рижском самоуправлении, Ратниекс получил небольшие доходы от Рижского региона планирования, а также от хозяйственной и коммерческой деятельности.
Согласно декларации, Ратниексу принадлежит автомобиль BMW 530 2002 года выпуска, а также недвижимость в Рожупской волости Ливанского края. При этом в Риге заместитель председателя Рижской думы живет в съемной квартире.