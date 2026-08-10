Живущим у границы с Эстонией латвийцам приготовили приятный сюрприз

Полное восстановление маршрута стало возможным после утверждения заявки на продление проекта программы Interreg Эстония–Латвия. Проект подтвердил, что трансграничный общественный транспорт — это не просто возможность передвижения. Он существенно улучшает доступ жителей к рабочим местам, образовательным и медицинским услугам, а также другим важным повседневным услугам, одновременно укрепляя социально-экономическое сотрудничество приграничных регионов обеих стран и способствуя их развитию. Срок реализации проекта продлён до 14 марта 2027 года, в то время как работа пилотных маршрутов продолжится до 31 декабря 2026 года.