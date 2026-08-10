Живущим у границы с Эстонией латвийцам приготовили приятный сюрприз
С понедельника, 10 августа, будет полностью восстановлена работа трансграничного автобусного маршрута Икла–Айнажи–Салацгрива.
Автобусы возобновят движение до Салацгривы, восстановив расписание, маршруты и времена отправления, действовавшие в первом периоде пилотного проекта.
До 9 августа автобусы продолжат курсировать по текущему, укороченному маршруту до Айнажи, а с 10 августа будут восстановлены оба рейса до Салацгривы.
Полное восстановление маршрута стало возможным после утверждения заявки на продление проекта программы Interreg Эстония–Латвия. Проект подтвердил, что трансграничный общественный транспорт — это не просто возможность передвижения. Он существенно улучшает доступ жителей к рабочим местам, образовательным и медицинским услугам, а также другим важным повседневным услугам, одновременно укрепляя социально-экономическое сотрудничество приграничных регионов обеих стран и способствуя их развитию. Срок реализации проекта продлён до 14 марта 2027 года, в то время как работа пилотных маршрутов продолжится до 31 декабря 2026 года.
В продлённый период пилотного проекта 80% эксплуатационных расходов трансграничных автобусных маршрутов будут покрываться из средств Европейского фонда регионального развития в рамках программы Interreg VI-A Эстония–Латвия на 2021–2027 годы при реализации проекта ROCC, в то время как оставшиеся 20% будут финансироваться из собственных бюджетных средств Центра общественного транспорта Пярну.
Продолжение пилотного проекта позволит получить дополнительные данные о количестве пассажиров и спросе на трансграничный общественный транспорт. Эта информация будет важна для оценки долгосрочной устойчивости маршрутов и содействия договорённости между Латвией и Эстонией об организации и финансировании постоянного трансграничного общественного сообщения.
Актуализированные расписания будут доступны на сайтах www.1188.lv и www.peatus.ee, а также на веб-сайте Видземского планировочного региона: https://ej.uz/roccprojekts. С 10 августа они будут доступны также на информационных стендах на автобусных остановках.