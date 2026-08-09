Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
В воскресенье будет сухо и солнечно
В первой половине дня в воскресенье во многих местах страны будет солнечная и сухая погода, с середины дня количество облаков увеличится, но и после обеда осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Ветер будет преимущественно слабым, воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Риге также прогнозируется солнечный день без осадков, лишь временами небо будет затягивать облаками. Ветер - слабый. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.