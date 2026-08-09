"Спасибо нашим болотам": смогут ли мигранты прокопать тоннели под границей Латвии?

Он пояснил, что из-за особенностей приграничной территории не так много мест, где подобные тоннели можно безопасно прорыть. В то же время Колс считает, что полагаться только на природные препятствия нельзя. Латвия продолжает укреплять восточную границу, причем речь идет не только о строительстве физических заграждений. "Я здесь не говорю о заборах, а именно о современных технологиях - сенсорах. Это не только наземные сенсоры. Это так называемые сейсмические сенсоры, которые обнаруживают различные движения и сигналы в земле", - отметил он.