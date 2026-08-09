"Спасибо нашим болотам": смогут ли мигранты прокопать тоннели под границей Латвии?
Новые способы незаконного пересечения границы становятся все более изощренными. В Литве и Польше уже обнаруживали тоннели, проложенные под границей, поэтому возникает вопрос, может ли подобная тактика появиться и на латвийско-белорусской границе.
В конце июля сообщалось, что литовские пограничники обнаружили на границе с Беларусью недостроенный подземный туннель. По версии следствия, его готовили для незаконного проникновения мигрантов на территорию Литвы.
Евродепутат Рихард Колс в эфире TV24 заявил, что возможности Латвии самостоятельно влиять на действия режима Александра Лукашенко ограничены. По его мнению, значительно большего давления можно добиться на уровне Европейского союза - с помощью санкций против Беларуси и работы со странами, откуда прибывают мигранты.
Колс отметил, что в последние годы Беларусь активно расширяла возможности безвизового въезда для граждан ряда африканских и азиатских стран. "Понимая, что происходило на наших границах с 2021 года, это инструментализация - оказание давления на наши внешние границы и на наши структуры", - сказал политик.
По словам Колса, попытки искать альтернативные способы пересечения границы, в том числе с помощью тоннелей, не являются чем-то новым. Такие подземные ходы уже обнаруживали в Польше. "Я думаю, что ищутся слабые места, где меньше охраны, где меньше какого-то надзора", - пояснил он. При этом Латвия, по мнению Колса, может быть менее привлекательным направлением для подобной тактики из-за особенностей местности.
"Думаю, что в случае Латвии мы, возможно, не будем самым привлекательным направлением. География, которая есть на границе, тоже играет роль. Надо сказать спасибо латвийским болотам", - заявил евродепутат.
Он пояснил, что из-за особенностей приграничной территории не так много мест, где подобные тоннели можно безопасно прорыть. В то же время Колс считает, что полагаться только на природные препятствия нельзя. Латвия продолжает укреплять восточную границу, причем речь идет не только о строительстве физических заграждений. "Я здесь не говорю о заборах, а именно о современных технологиях - сенсорах. Это не только наземные сенсоры. Это так называемые сейсмические сенсоры, которые обнаруживают различные движения и сигналы в земле", - отметил он.
По мнению Колса, Латвии также следует активнее перенимать опыт государств, которые десятилетиями сталкиваются с серьезными угрозами безопасности на своих границах. "Две страны, которые, как мне кажется, являются мировыми лидерами в области охраны границ, - это Южная Корея и Израиль", - сказал Колс. Особенно значительным он считает опыт Израиля, который одновременно сталкивается с миграционным давлением, угрозами терроризма и другими вызовами безопасности. "У них эти технологии, я думаю, обладают самой высокой точностью, и есть знания. Нам следует перенимать это и непосредственно сотрудничать с этими странами в этой сфере", - подчеркнул евродепутат.