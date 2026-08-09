Эксперт о последствиях отмены концерта Pitbull: "Организаторы будут зализывать раны еще очень долго"

Политолог Филип Раевскис смотрит на ситуацию скорее с деловой точки зрения, а здесь речь идет об огромных убытках, а организаторы будут "зализывать раны очень долго", потому что речь идет о нескольких сотнях тысяч. Сам артист ничего не потеряет, пострадают те, кто организовал мероприятие и инвестировал. Однако Раевскис добавил, что это не означает долгосрочных последствий для концертной индустрии Латвии в целом.