Эксперт о последствиях отмены концерта Pitbull: "Организаторы будут зализывать раны еще очень долго"
Говоря о последствиях отмены концерта Pitbull, политолог Филип Раевскис отметил, что организаторы будут очень долго восстанавливаться, поскольку финансовые потери исчисляются несколькими сотнями тысяч евро.
Как ранее сообщалось, запланированный на 29 июля концерт американского рэпера Pitbull на Большой эстраде Межапарка был отменен менее чем за сутки до его начала. Как первоначально сообщили организаторы мероприятия, причиной стали технические проблемы, возникшие во время монтажа сцены.
Политолог Филип Раевскис смотрит на ситуацию скорее с деловой точки зрения, а здесь речь идет об огромных убытках, а организаторы будут "зализывать раны очень долго", потому что речь идет о нескольких сотнях тысяч. Сам артист ничего не потеряет, пострадают те, кто организовал мероприятие и инвестировал. Однако Раевскис добавил, что это не означает долгосрочных последствий для концертной индустрии Латвии в целом.
Журналист Элизабете Пуче в передаче "Preses klubs" на TV24 отметила, что это событие вызвало широкий резонанс, шутки и возмущение в социальных сетях, которые используются также в маркетинговых активностях.
Дирижер Интс Тетерoвскис подчеркнул, что столь серьезная причина отмены концерта требует тщательного объяснения со стороны организаторов, поскольку подобное событие создает Латвии плохую репутацию, особенно учитывая, что на такие мероприятия приезжают также зрители из-за рубежа, которые понесли дополнительные расходы на авиабилеты и бронирование гостиниц. Он сравнил эту ситуацию с успешно проведенными мероприятиями Праздника песни на эстраде Межапарка, которые свидетельствуют о способности Латвии организовывать мероприятия высокого уровня.
Ранее сообщалось, что причиной отмены концерта стали опасения по поводу безопасности конструкции сцены. Об этом в эфире передачи Латвийского телевидения "Rīta panorāma" рассказал представитель организаторов мероприятия Гиртс Майорс. Он сообщил, что организаторам подготовки концерта стало известно об этих обстоятельствах всего за несколько часов до распространения сообщения об отмене. Поэтому владельцев билетов проинформировали о возникшей ситуации настолько быстро, насколько это было возможно.
Майорс признал, что сообщение об отмене концерта было достаточно лаконичным, поскольку все обстоятельства невозможно было быстро и точно изложить сразу.
Даже сейчас остается много неясностей, например, заключалась ли проблема непосредственно в конструкции сцены или же в ее неправильном монтаже. Чтобы это выяснить, будут проведены различные экспертизы.
Представитель организаторов сообщил телевидению, что за прошедшие сутки вся аппаратура артиста была безопасно демонтирована, чтобы она могла беспрепятственно отправиться на следующий концерт Pitbull в Литве.
"Это была очень большая работа, поскольку для ее выполнения было привлечено множество различных технических ресурсов, которые выполняют работу, а также экспертов, которые давали указания, как правильно действовать в этой ситуации", - объяснил Майорс.
На вопрос, нельзя ли было успеть устранить обнаруженные технические проблемы со сценой до начала запланированного концерта Pitbull, он ответил, что это обязательно было бы сделано, если бы такая возможность существовала.
Майорс неоднократно подчеркивал, что организаторы концерта приняли профессиональное и ответственное решение, соблюдая очень строгие международные нормы, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Поэтому произошедшее, по его мнению, не должно подорвать репутацию организаторов и возможности дальнейшего сотрудничества с артистами мирового уровня. В то же время он признал, что принятое решение было очень дорогим и крайне тяжелым.
Ранее политолог Филип Раевскис объяснил, почему Латвии все сложнее привлекать артистов мирового уровня. По его мнению, дело вовсе не только в отдельных организаторах концертов, у проблемы есть две ключевые причины: отсутствие сильного концертного бизнеса и нехватка современной инфраструктуры.