Эль-Ниньо быстро усиливается - ученые предупреждают о жаре, наводнениях и проблемах с продовольствием
Эль-Ниньо уже сформировался в тропической части Тихого океана и в ближайшие месяцы, вероятно, станет значительно сильнее. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что это повысит вероятность волн жары, засух, сильных дождей и других погодных экстремумов в разных регионах мира.
Еще весной развитие Эль-Ниньо оставалось прогнозом, однако к лету ситуация изменилась. По данным ВМО, в период с марта по май средняя температура поверхности океана в ключевой зоне Niño 3.4 перешла порог Эль-Ниньо, а в мае аномалия достигла около +0,9 градуса. Теперь модели указывают на быстрое дальнейшее усиление явления.
Эль-Ниньо может стать сильным уже в ближайшие месяцы
Последний сезонный прогноз ВМО показывает, что в июле-сентябре средняя температурная аномалия в центральной части экваториального Тихого океана может приблизиться примерно к +2 градусам. Такой уровень соответствует сильному Эль-Ниньо. При этом тенденция к усилению, согласно моделям, должна сохраниться и осенью.
Обычно Эль-Ниньо достигает максимальной силы в период с ноября по февраль. Поэтому нынешняя ситуация еще не обязательно является пиком явления.
ВМО пока официально говорит о сильном Эль-Ниньо, а не о "супер-Эль-Ниньо". Последний термин используется некоторыми экспертами и организациями для описания потенциально исключительно мощного события, но официальной универсальной категории с таким названием не существует.
Что вообще происходит во время Эль-Ниньо
Эль-Ниньо представляет собой периодическое необычно сильное потепление поверхностных вод в центральной и восточной части экваториального Тихого океана.
Это огромная территория, поэтому изменение температуры океана влияет на атмосферную циркуляцию далеко за пределами самого Тихого океана. В результате в одних регионах становится суше обычного, в других растет вероятность ливней и наводнений, а где-то меняется сезон штормов.
Само по себе Эль-Ниньо не означает, что во всем мире одновременно установится жара или засуха. Его влияние зависит от сезона, региона и взаимодействия с другими процессами в атмосфере и океане.
Однако в глобальном масштабе Эль-Ниньо обычно оказывает дополнительное согревающее воздействие на климатическую систему. ВМО отмечает, что на фоне продолжающегося глобального потепления это увеличивает вероятность температурных рекордов и некоторых видов экстремальной погоды.
Под угрозой могут оказаться десятки миллионов людей
Одно из наиболее серьезных предупреждений появилось 5 августа. Всемирная продовольственная программа ООН оценивает, что сильный Эль-Ниньо способен привести к тому, что еще до 49 миллионов человек окажутся в условиях острой нехватки продовольствия. Особенно уязвимыми считаются части Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. Причиной могут стать засухи, нарушения сезона дождей и потери урожая.
При этом речь идет именно о сценарной оценке, а не о прогнозе, что 49 миллионов человек обязательно столкнутся с голодом. Реальные последствия будут зависеть от силы Эль-Ниньо, урожая, цен на продукты, гуманитарной помощи и других факторов.
Африка готовится к многомиллиардным потерям
Особенно серьезные опасения вызывает ситуация в Африке. Климатический руководитель Африканского банка развития Энтони Ньонг заявил Reuters, что очень сильное Эль-Ниньо потенциально может обойтись континенту в 10-20 млрд долларов.
Основными угрозами названы засухи, наводнения, повреждение инфраструктуры, проблемы с водой и продовольствием. В наиболее пострадавших странах экономические потери, по его оценке, могут достигать 1-2% ВВП. Особое беспокойство вызывает сельское хозяйство, поскольку во многих странах региона оно сильно зависит от сезонных осадков.
В Индии ждут более слабых дождей
Метеорологическая служба Индии ожидает, что количество муссонных осадков в августе будет ниже среднего. Для страны это имеет огромное значение, поскольку сезон дождей обеспечивает около 70% годовых осадков и напрямую влияет на сельское хозяйство и водные ресурсы.
Эль-Ниньо исторически часто связан с ослаблением индийского муссона, хотя эта зависимость не является абсолютной.
В ряде районов Юго-Восточной Азии также повышается вероятность более сухой погоды. Региональные климатические прогнозы предполагают количество осадков ниже нормы во многих частях так называемого Морского континента.
В Индонезии последствия уже заметны
В Индонезии засушливая погода, связанная с усиливающимся Эль-Ниньо, уже создает проблемы для сельского хозяйства. Но у нее есть и необычные выгодоприобретатели. Reuters сообщает, что производители морской соли в районе Чиребона получили исключительно хорошие условия благодаря продолжительной сухой погоде и высокой температуре.
В июле производство соли там достигло почти 600 тонн против примерно 25-30 тонн годом ранее. В то же время для производителей сельскохозяйственных культур длительная засуха несет противоположные последствия.
Ураганов в Атлантике может стать меньше
У Эль-Ниньо существует еще один характерный эффект - он способен подавлять формирование тропических циклонов в Атлантическом океане. Причина заключается в усилении вертикального сдвига ветра, который мешает многим тропическим системам превращаться в мощные ураганы.
В начале августа глава Zurich Insurance Марио Греко также обратил внимание на то, что нынешнее Эль-Ниньо может способствовать менее активному сезону ураганов в Северной Америке. При этом специалисты предостерегают от слишком простого вывода, что опасности нет. Даже в сравнительно спокойном сезоне одного сильного урагана достаточно для огромного ущерба.
А что будет в Европе
Влияние Эль-Ниньо на Европу значительно менее прямое и предсказуемое, чем, например, в тропической части Тихого океана, Австралии или некоторых районах Америки. Поэтому утверждать, что сильное Эль-Ниньо автоматически принесет Европе определенную осень или зиму, нельзя.
Сейчас Европа и без того переживает сильную жару и засуху в нескольких регионах. Reuters отмечает низкий уровень воды в крупных европейских реках, ущерб сельскому хозяйству и рост экономических рисков от экстремальной температуры. Эль-Ниньо рассматривается как один из факторов глобального климатического фона, однако связывать отдельную европейскую жару исключительно с ним было бы некорректно.
Для Северной Европы и стран Балтии связь с ENSO еще слабее. На погоду здесь значительно сильнее влияют состояние Северной Атлантики, атмосферная циркуляция над Европой и Арктикой и другие процессы. Поэтому делать вывод, что нынешнее Эль-Ниньо обязательно принесет Латвии теплую зиму, сильные морозы или особенно много осадков, пока оснований нет.
Почему ученые осторожнее говорят о силе Эль-Ниньо
Есть еще один важный нюанс. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды отмечает, что оценивать силу современных Эль-Ниньо становится сложнее из-за общего потепления океанов.
Традиционно мощность явления определяют по тому, насколько температура воды в регионе Niño 3.4 превышает многолетнюю норму. Но поскольку сама планета становится теплее, одинаковая абсолютная аномалия в разные десятилетия может иметь несколько разное климатическое значение. Европейский центр среднесрочных прогнозов с июня 2026 года дополнительно использует так называемые относительные индексы Niño, позволяющие учитывать общий фон глобального потепления.