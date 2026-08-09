Эль-Ниньо быстро усиливается - ученые предупреждают о жаре, наводнениях и проблемах с продовольствием

В начале августа глава Zurich Insurance Марио Греко также обратил внимание на то, что нынешнее Эль-Ниньо может способствовать менее активному сезону ураганов в Северной Америке. При этом специалисты предостерегают от слишком простого вывода, что опасности нет. Даже в сравнительно спокойном сезоне одного сильного урагана достаточно для огромного ущерба.