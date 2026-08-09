Можно ли пожаловаться в суд на слишком шумные мероприятия? Сенат вынес важное решение
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

Можно ли пожаловаться в суд на слишком шумные мероприятия? Сенат вынес важное решение

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Жителям не обязательно доказывать личный ущерб, чтобы защищать право на благоприятную окружающую среду. Верховный суд Латвии разъяснил, когда люди могут оспаривать шумные мероприятия и почему одних жалоб на громкость недостаточно.

Жители Латвии имеют право обращаться в суд, если считают, что публичное мероприятие может негативно влиять на окружающую среду, даже если они не могут доказать непосредственный личный ущерб. К такому важному выводу пришел Сенат Верховного суда Латвии, рассматривая спор вокруг проведения автогонок на Бикерниекской трассе в Риге.

Несколько жителей оспорили выданное Рижским самоуправлением разрешение на проведение чемпионата по автогонкам. Они опасались, что соревнования приведут к чрезмерному шуму и нарушат их право на благоприятную окружающую среду.

Однако суд первой инстанции отказался принять заявление. Суд посчитал, что жители фактически пытаются защищать интересы других людей и не доказали, что мероприятие непосредственно затрагивает их права.

Сенат с такой позицией не согласился. Судьи указали, что понятие окружающей среды не ограничивается только природой, растениями и животными. К экологическим вопросам относятся и факторы, которые влияют на качество жизни людей, в том числе шум.

Таким образом, человек может обратиться в суд для защиты общих общественных интересов и права на благоприятную окружающую среду, даже если не может доказать непосредственный личный ущерб.

Но это не означает, что любую жалобу на шум суд автоматически удовлетворит.

В данном случае требования жителей не были удовлетворены, поскольку им не удалось предоставить достаточные доказательства превышения допустимого уровня шума. Представленные ими данные относились к измерениям, проведенным в 2018 и 2019 годах, и не касались конкретного мероприятия, которое они оспаривали.

При этом Сенат изучил доступные измерения шума на Бикерниекской трассе и установил, что в соответствующие даты допустимые нормы превышены не были. Согласно нормативам, в районах смешанной застройки допустимый уровень шума днем составляет 65 дБ(A), а в районах многоэтажной жилой застройки - 60 дБ(A). На Бикерниекской трассе был зафиксирован уровень немного выше 58 дБ(A), то есть установленный предел превышен не был.

Решение Сената имеет значение не только для спора вокруг автогонок. Оно подтверждает: жители могут защищать в суде общие интересы, связанные с качеством окружающей среды, в том числе бороться с потенциально чрезмерным шумом.

Однако для успешного судебного разбирательства одних субъективных ощущений недостаточно. Необходимы конкретные, актуальные и относящиеся именно к спорному мероприятию доказательства - прежде всего результаты измерений и другие факты, подтверждающие возможное нарушение норм.

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