Можно ли пожаловаться в суд на слишком шумные мероприятия? Сенат вынес важное решение

При этом Сенат изучил доступные измерения шума на Бикерниекской трассе и установил, что в соответствующие даты допустимые нормы превышены не были. Согласно нормативам, в районах смешанной застройки допустимый уровень шума днем составляет 65 дБ(A), а в районах многоэтажной жилой застройки - 60 дБ(A). На Бикерниекской трассе был зафиксирован уровень немного выше 58 дБ(A), то есть установленный предел превышен не был.