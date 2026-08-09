Можно ли пожаловаться в суд на слишком шумные мероприятия? Сенат вынес важное решение
Жителям не обязательно доказывать личный ущерб, чтобы защищать право на благоприятную окружающую среду. Верховный суд Латвии разъяснил, когда люди могут оспаривать шумные мероприятия и почему одних жалоб на громкость недостаточно.
Жители Латвии имеют право обращаться в суд, если считают, что публичное мероприятие может негативно влиять на окружающую среду, даже если они не могут доказать непосредственный личный ущерб. К такому важному выводу пришел Сенат Верховного суда Латвии, рассматривая спор вокруг проведения автогонок на Бикерниекской трассе в Риге.
Несколько жителей оспорили выданное Рижским самоуправлением разрешение на проведение чемпионата по автогонкам. Они опасались, что соревнования приведут к чрезмерному шуму и нарушат их право на благоприятную окружающую среду.
Однако суд первой инстанции отказался принять заявление. Суд посчитал, что жители фактически пытаются защищать интересы других людей и не доказали, что мероприятие непосредственно затрагивает их права.
Сенат с такой позицией не согласился. Судьи указали, что понятие окружающей среды не ограничивается только природой, растениями и животными. К экологическим вопросам относятся и факторы, которые влияют на качество жизни людей, в том числе шум.
Таким образом, человек может обратиться в суд для защиты общих общественных интересов и права на благоприятную окружающую среду, даже если не может доказать непосредственный личный ущерб.
Но это не означает, что любую жалобу на шум суд автоматически удовлетворит.
В данном случае требования жителей не были удовлетворены, поскольку им не удалось предоставить достаточные доказательства превышения допустимого уровня шума. Представленные ими данные относились к измерениям, проведенным в 2018 и 2019 годах, и не касались конкретного мероприятия, которое они оспаривали.
При этом Сенат изучил доступные измерения шума на Бикерниекской трассе и установил, что в соответствующие даты допустимые нормы превышены не были. Согласно нормативам, в районах смешанной застройки допустимый уровень шума днем составляет 65 дБ(A), а в районах многоэтажной жилой застройки - 60 дБ(A). На Бикерниекской трассе был зафиксирован уровень немного выше 58 дБ(A), то есть установленный предел превышен не был.
Решение Сената имеет значение не только для спора вокруг автогонок. Оно подтверждает: жители могут защищать в суде общие интересы, связанные с качеством окружающей среды, в том числе бороться с потенциально чрезмерным шумом.
Однако для успешного судебного разбирательства одних субъективных ощущений недостаточно. Необходимы конкретные, актуальные и относящиеся именно к спорному мероприятию доказательства - прежде всего результаты измерений и другие факты, подтверждающие возможное нарушение норм.