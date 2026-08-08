Мобилизационный центр в Риге (2026)
8 августа, в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне работали мобилизационные центры Национальных вооруженных сил Латвии. Через них прошли граждане, добровольно ...
ФОТО: в Латвии отработали механизм мобилизации - резервисты получили экипировку и отправились на учебу
В субботу, 8 августа, в Риге, Кулдиге, Валмиере и Алуксне работали мобилизационные центры Национальных вооруженных сил Латвии. Через них прошли граждане, добровольно записавшиеся на курс подготовки резервистов. Теперь для участников начинается следующий этап - почти три недели военной подготовки в Пехотной школе в Алуксне.
В Риге один из мобилизационных центров был развернут в Рижской Тейкской средней школе. Будущим резервистам выдавали форму, обувь, каски, рюкзаки и другое необходимое снаряжение. Участники проходили регистрацию, получали экипировку и готовились к отправке на обучение. Всего в этом году курс пройдут 114 резервистов.
Главная задача субботних мероприятий заключалась не только в сборе участников курса. Национальные вооруженные силы одновременно отрабатывали сам механизм мобилизации - порядок действий, который может использоваться в случае кризисной ситуации, когда граждан необходимо приглашать или призывать на военную службу.
После прохождения мобилизационных центров резервистов доставляют в Пехотную школу в Алуксне. Обучение продлится с 8 по 29 августа.
Что предстоит резервистам
В течение курса участники будут осваивать базовые военные навыки как индивидуально, так и в составе подразделений. В программу входят обращение с оружием, боевая стрельба, связь, топография, ориентирование на местности, полевые тактические навыки, основы законодательства и расширенный курс первой помощи.
Подготовка будет проходить не только в аудиториях, но и на местности и в полевых условиях. В конце курса резервистам предстоит сдать теоретические и практические зачеты.
На время обучения они проходят действительную военную службу и получают статус военнослужащих. Этот период засчитывается в выслугу лет. Участников обеспечивают формой, необходимым снаряжением и местом проживания в казарме или палатке.
Сколько платят за обучение
За каждый день подготовки резервистам полагается компенсация в размере от 41,75 евро. Выплату перечислят на банковский счет в течение месяца после окончания курса. Кроме того, предусмотрено суточное довольствие в размере 14 евро в день либо обеспечение питанием.
После успешного завершения подготовки участники принесут военную присягу, получат удостоверение резервиста и мобилизационное предписание. После этого они будут официально зачислены в резерв Национальных вооруженных сил. В дальнейшем резервистов планируется привлекать к переподготовке один раз в четыре года.
Кто может стать резервистом
На обучение могут подавать заявки граждане Латвии - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Требуется как минимум основное образование, знание государственного языка на среднем уровне и соответствие установленным требованиям по состоянию здоровья.
К подготовке не допускаются лица с судимостью, а также некоторые категории бывших и действующих работников государственных структур и спецслужб.