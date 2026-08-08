ФОТО: в Латвии отработали механизм мобилизации - резервисты получили экипировку и отправились на учебу

В Риге один из мобилизационных центров был развернут в Рижской Тейкской средней школе. Будущим резервистам выдавали форму, обувь, каски, рюкзаки и другое необходимое снаряжение. Участники проходили регистрацию, получали экипировку и готовились к отправке на обучение. Всего в этом году курс пройдут 114 резервистов.