Бесплатная помощь в Риге: для переживших насилие организуют группу поддержки - как записаться?
Пережившим насилие в Риге предлагают бесплатную психологическую поддержку в безопасной обстановке. Участники смогут поделиться своим опытом, научиться справляться с последствиями пережитого и постепенно восстановить эмоциональное равновесие.
Центр Marta совместно с Рижской социальной службой организует бесплатную группу поддержки для людей, которые пережили насилие или сталкиваются с ним в настоящее время. Занятия будут проходить в безопасной и поддерживающей атмосфере. Участники смогут говорить о своем опыте, обсуждать трудности и искать способы справиться с эмоциональными последствиями насилия. Группу будет вести психолог с многолетним опытом работы с пострадавшими от насилия и проведения групп поддержки.
Первая встреча запланирована на 17 сентября. Занятия на латышском языке будут проходить по четвергам с 18.00 до 20.30 в помещении центра Marta по адресу: Рига, ул. Матиса, 49A-11.
Группа рассчитана максимум на 10 человек. Планируется провести до 12 встреч. При этом группа будет закрытой: после второго занятия новых участников принимать уже не будут.
Важное условие - участник должен иметь декларированное место жительства в Рижском самоуправлении.
Подать заявку можно до 21 августа по телефону 67378539 или по электронной почте centrs@marta.lv. В теме письма необходимо указать "Atbalsta grupa", а в самом письме оставить свои контактные данные.
После получения заявки представители центра свяжутся с потенциальными участниками и договорятся об индивидуальной встрече - лично или онлайн.