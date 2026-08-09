Бесплатная помощь в Риге: для переживших насилие организуют группу поддержки - как записаться?

Центр Marta совместно с Рижской социальной службой организует бесплатную группу поддержки для людей, которые пережили насилие или сталкиваются с ним в настоящее время. Занятия будут проходить в безопасной и поддерживающей атмосфере. Участники смогут говорить о своем опыте, обсуждать трудности и искать способы справиться с эмоциональными последствиями насилия. Группу будет вести психолог с многолетним опытом работы с пострадавшими от насилия и проведения групп поддержки.