В Национальной службе здравоохранения сократили штат, а число обращений выросло
В конце 2025 года в Национальной службе здравоохранения (NVD) работали 196 человек - на 19 сотрудников, или 8,8%, меньше, чем годом ранее. При этом нагрузка на Центр обслуживания клиентов выросла: число консультаций по телефону и ответов по электронной почте увеличилось на 9,1% и достигло 85 429.
Согласно публичному отчету NVD за 2025 год, в конце года в службе было утверждено 209 штатных мест, в том числе 132 должности государственных служащих и 77 должностей работников. Из них были заняты 196 мест, еще 13 оставались вакантными.
По сравнению с концом 2024 года общее число утвержденных штатных мест сократилось на 22, или на 9,5%. Годом ранее в NVD было 231 штатное место, из которых 215 были заняты.
Количество должностей государственных служащих за год не изменилось и осталось на уровне 132, тогда как число остальных должностей сократилось с 99 до 77.
В течение 2025 года работу в NVD начали 41 человек, а трудовые отношения или отношения государственной гражданской службы прекратили 34 сотрудника.
Из 196 работников NVD 172 человека, или 88%, составляли женщины, а 24 человека, или 12%, - мужчины. В службе объясняют высокую долю женщин исторически сложившимся преобладанием женщин среди выпускников вузов и работников государственного управления.
В прошлом году сотрудники NVD проходили обучение и посещали семинары по безопасности данных и информационных систем, публичным закупкам, коммуникации, разработке нормативных актов и работе с информационными технологиями. Они также участвовали в программах повышения цифровых навыков работников государственного управления.
Одновременно выросло количество обращений жителей в Центр обслуживания клиентов NVD, который также выполняет функции международного контактного пункта.
В 2025 году по телефону было предоставлено 72 234 консультации - на 6171, или 9,3%, больше, чем в 2024 году, когда их было 66 063.
Кроме того, NVD ответила на 13 195 вопросов, поступивших по электронной почте. Они касались оплачиваемых государством медицинских услуг, порядка и условий их получения. Число ответов по электронной почте выросло за год на 966, или на 7,9%.
Всего по телефону и электронной почте было обработано 85 429 обращений жителей - на 7137 больше, чем в 2024 году, когда их было 78 292.
Чаще всего жители интересовались медицинскими учреждениями, где можно получить оплачиваемые государством услуги, а также получением и использованием Европейской карты медицинского страхования.
Среди других частых тем были участие в государственных программах раннего выявления рака, регистрация у семейного врача по месту жительства, порядок получения оплачиваемых государством операций и условия получения компенсируемых лекарств.