Президент: "Иногда преступления чужой власти настолько тяжелы, что даже молчание приобретает особое значение"

Председатель Сейма также заявила, что государство обязано продолжать восстановление исторической справедливости в отношении этих людей. По ее словам, недавно принятые Сеймом поправки к законам также направлены на укрепление исторической справедливости для политически репрессированных. "Это проявление уважения нашего государства к людям, которые пострадали за идею свободы Латвии и человеческое достоинство", - добавила Миериня.