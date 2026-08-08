Президент: "Иногда преступления чужой власти настолько тяжелы, что даже молчание приобретает особое значение"
На слете политически репрессированных в Икшкиле президент Эдгар Ринкевич призвал не замалчивать память о советских репрессиях и передавать свидетельства пережитого следующим поколениям. По его словам, именно этот опыт помогает понять цену независимости Латвии.
Президент отметил, что рассказы о репрессиях могут казаться невозможными и невообразимыми, однако ужасы 1941 и 1949 годов действительно происходили, и забывать об этом нельзя.
"И об этом нужно говорить. Нужно говорить громко. Говорить должны репрессированные и семьи репрессированных. Потому что это важные страницы истории Латвии. Иногда преступления чужой власти настолько тяжелы, что даже молчание между словами приобретает особое значение", - подчеркнул Эдгар Ринкевич.
Президент поблагодарил всех, кто продолжает рассказывать о пережитом в сибирских лагерях. По его словам, особенно важно сохранить эти свидетельства для молодого поколения Латвии.
"При вашем участии Латвия вернула свободу. Главная задача для всех нас - сохранить независимость Латвии. И опыт репрессированных помогает осознать, что поставлено на карту", - заявил президент.
В свою очередь председатель Сейма Дайга Миериня, обращаясь к участникам слета, подчеркнула, что судьбы политически репрессированных и их несгибаемая вера в Латвию стали неотъемлемой частью истории и совести страны.
Миериня поблагодарила репрессированных за верность Латвии в то время, когда за нее приходилось платить самую высокую цену.
Председатель Сейма также заявила, что государство обязано продолжать восстановление исторической справедливости в отношении этих людей. По ее словам, недавно принятые Сеймом поправки к законам также направлены на укрепление исторической справедливости для политически репрессированных. "Это проявление уважения нашего государства к людям, которые пострадали за идею свободы Латвии и человеческое достоинство", - добавила Миериня.