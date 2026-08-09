Браже лидирует по числу зарубежных командировок в новом правительстве Латвии

В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные командировки до сих пор отправлялась министр иностранных дел Байба Браже, тогда как четыре министра с момента формирования кабинета ни разу не выезжали в командировки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном издании Latvijas Vēstnesis.