Браже лидирует по числу зарубежных командировок в новом правительстве Латвии
Премьер Андрис Кулбергс обещал критически оценивать необходимость зарубежных командировок министров и не допускать лишних поездок. Спустя чуть больше двух месяцев после утверждения правительства уже видно, кто из членов кабинета чаще всего покидал Латвию по служебным делам, а кто пока не ездил за границу ни разу.
В правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса чаще всего в зарубежные командировки до сих пор отправлялась министр иностранных дел Байба Браже, тогда как четыре министра с момента формирования кабинета ни разу не выезжали в командировки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Сам премьер Андрис Кулбергс, а также министр обороны Райвис Мелнис к настоящему времени совершили по четыре зарубежные поездки. Министр внутренних дел Янис Домбрава побывал в трех командировках.
По два раза за пределы Латвии в служебные поездки выезжали министр экономики Виктор Валайнис, министр юстиции Эдвард Смилтенс и министр финансов Марис Кучинскис.
По одной зарубежной командировке совершили министр благосостояния Рейнис Узулниекс, министр сообщения Рихард Козловскис, министр здравоохранения Хосам Абу Мери, а также министр благосостояния Улдис Аугулис.
При этом четыре министра пока вообще не были в зарубежных командировках. Среди них три представителя Национального объединения - министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр климата и энергетики Янис Витенбергс и министр культуры Наурис Пунтулис. Также ни одной поездки за рубеж не совершил министр умного управления и регионального развития Эдгарс Таварс.
Ранее Кулбергс, вступая в должность премьера, заявлял, что необходимость зарубежных командировок министров должна оцениваться значительно строже.
"Не стоит всем разъезжать по командировкам направо и налево", - говорил Кулбергс после первого заседания возглавляемого им правительства.
По его словам, к каждой такой поездке необходимо подходить критически и оценивать, действительно ли она необходима и помогает ли выполнять задачи, закрепленные в декларации правительства. Премьер также обещал строго оценивать собственные командировки, поскольку каждая из них связана с расходами государственного бюджета.
Сейм утвердил Андриса Кулбергса в должности премьер-министра 28 мая.