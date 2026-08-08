ФОТО: у побережья Энгуре яхта потеряла управление после поломки мачты
У побережья Энгуре в субботу развернулась спасательная операция - примерно в пяти километрах от Берзциемса яхта осталась без управления после серьезной поломки. На помощь вышли добровольные пожарные, спасатели и Береговая охрана.
Вызов с единого номера экстренной помощи 112 был получен в 12:48. Уже в 13:02 из Энгурского порта к месту происшествия отправилась моторная лодка общества с экипажем из двух человек.
Как отмечают добровольные пожарные, добраться до порта было непросто из-за проходившего в Энгуре праздника и образовавшихся в связи с ним пробок.
В это же время один из членов общества находился в море на катере неподалеку от места происшествия. Он прибыл к яхте первым, оценил ситуацию и передал информацию другим службам. Однако подойти непосредственно к яхте и оказать практическую помощь он не смог.
К месту происшествия также направились экипажи Государственной пожарно-спасательной службы из Тукумса и представители Береговой охраны из Риги.
На месте выяснилось, что у яхты сломалась мачта, из-за чего судно потеряло возможность нормально управляться. Добровольные пожарные Энгуре помогли разместить мачту обратно на яхте, после чего дополнительная помощь на воде уже не потребовалась.
Затем яхту и находившихся на ней людей сопроводили до Энгурского порта. Там их уже ожидали экипажи Государственной пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.
Общество добровольных пожарных Энгуре не сообщает, сколько человек находилось на яхте и пострадал ли кто-либо в результате происшествия.