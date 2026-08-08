В Болгарии у границы с Румынией взорвался крупный дрон со взрывчаткой
В Болгарии у самой границы с Румынией взорвался крупный беспилотник, предположительно перевозивший значительное количество взрывчатки. Дрон упал в поле всего в километре от компрессорной станции газопровода Trans-Balkan. Его происхождение пока устанавливают.
По словам премьер-министра Румена Радева, дрон взорвался на территории Болгарии примерно в 100 метрах от румынской границы. Радев сообщил об этом после заседания Совета безопасности правительства в Софии.
Недалеко от места взрыва проходит газопровод Trans-Balkan, соединяющий Турцию с Украиной.
Беспилотник взорвался в непосредственной близости от пограничного пункта Кардам на границе с Румынией, недалеко от побережья Черного моря на северо-востоке страны. Место происшествия находится примерно в одном километре от компрессорной станции газопровода Trans-Balkan. Пострадавших и материального ущерба нет.
Сотрудники болгарской пограничной полиции и Министерства обороны работают на месте, чтобы установить происхождение беспилотника. После взрыва аппарат упал на поле подсолнечника.
По словам Радева, шум летевшего беспилотника зафиксировала румынская пограничная полиция. Затем болгарский пограничный патруль услышал громкий взрыв и увидел черный дым.
"Ясно одно: беспилотник перевозил значительное количество взрывчатого вещества, учитывая, что взрыв был слышен на расстоянии и возникло такое количество черного дыма", - заявил Радев.
Он добавил, что дрон "упал на поле подсолнечника", и выразил надежду, что вскоре удастся установить его тип. По словам премьера, речь шла не о любительском аппарате, а о более крупном беспилотнике.
Радев также отметил, что ни одна из двух соседних стран не обнаружила дрон до происшествия.
"Как вы знаете, обнаружение и нейтрализация таких беспилотников сопряжены с большими трудностями", - добавил он.
В последние месяцы инциденты с беспилотниками участились в странах Восточной Европы, входящих в НАТО и поддерживающих Украину в войне с Россией.
Румыния после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году неоднократно сталкивалась с проникновением беспилотников в свое воздушное пространство.