Казахстанцы сравнили свои зарплаты с латвийскими и оказались шокированы
Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро, или около 424 тысяч тенге, тогда как в Казахстане - всего 85 тысяч тенге. Как указывают казахстанские СМИ, даже Латвия, которая находится среди стран Евросоюза с низкими минималками, по этому показателю почти в пять раз опережает Казахстан.
Казахстанские СМИ сопоставили европейские показатели с официальными данными страны. С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге.
Для сравнения, в Латвии минимальная зарплата установлена на уровне 780 евро, что по официальному обменному курсу соответствует примерно 424 тысячам тенге. Получается, что латвийский минимум почти в пять раз превышает казахстанский.
При этом сама Латвия далеко не лидер Европы по уровню минимальной зарплаты. Более того, она заметно уступает своим балтийским соседям. В Эстонии минимальная зарплата составляет 946 евро, или около 514 тысяч тенге, а в Литве - 1153 евро, или примерно 626 тысяч тенге.
Наиболее высокая минимальная зарплата среди рассматриваемых европейских стран установлена в Люксембурге - 2771 евро, или около 1,5 млн тенге. Это почти в 18 раз больше, чем в Казахстане.
В Ирландии минимум составляет 2391 евро, или около 1,3 млн тенге, - примерно в 15,3 раза больше казахстанского. В Германии минимальная зарплата достигает 2343 евро, или около 1,27 млн тенге, что примерно в 15 раз выше.
Примечательно, что Казахстан по размеру минимальной зарплаты уступает даже странам с самыми низкими показателями в европейском рейтинге.
В Украине минимальная зарплата составляет 169 евро, что соответствует примерно 92 тысячам тенге. В Молдове - 313 евро, или около 170 тысяч тенге.