Казахстанцы сравнили свои зарплаты с латвийскими и оказались шокированы

При этом сама Латвия далеко не лидер Европы по уровню минимальной зарплаты. Более того, она заметно уступает своим балтийским соседям. В Эстонии минимальная зарплата составляет 946 евро, или около 514 тысяч тенге, а в Литве - 1153 евро, или примерно 626 тысяч тенге.