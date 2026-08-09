В США приступают к строительству "самого ценного здания на Земле"

«Завод TeraFab будет грандиозным как по своей миссии, так и по своим масштабам, рассчитанным на создание новых вычислительных мощностей беспрецедентного уровня и скорости. Планируется строительство вертикально интегрированного завода с производственной площадью более 100 миллионов квадратных футов. На этом предприятии будут производиться, упаковываться и тестироваться передовые логические и запоминающие устройства. TeraFab будет производить чипы, оптимизированные для периферийных вычислений и логического вывода, для использования в таких устройствах, как роботы Tesla Optimus и беспилотные Cybercabs, а также мощные чипы, предназначенные для работы космических центров обработки данных SpaceX», — говорится в сообщении SpaceX.