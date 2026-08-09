В США приступают к строительству "самого ценного здания на Земле"
Компании Tesla и SpaceX сообщили о том, что завод по производству передовых микросхем TeraFab будет построен в округе Граймс, штат Техас, недалеко от Хьюстона. Первоначальные инвестиции в проект составят $16,8 млрд.
Завод станет «самым большим и самым ценным зданием на Земле», заявил в соцсети X Илон Маск, генеральный директор обеих компаний. По данным SpaceX, на предприятии планируется разместить более 100 млн квадратных футов (почти 9,3 млн м2) производственных площадей. На нём будут работать не менее 3000 человек из округа Граймс и соседнего округа Бразос.
«Это предприятие станет передовым заводом по производству полупроводников, который преодолеет разрыв между текущим доступным мировым уровнем производства микросхем и будущим спросом на вычислительные ресурсы», — говорится в сообщении SpaceX.
Проект TeraFab должен стать ключевым звеном в реализации видения Маском будущего, в котором миллионы роботов займут рабочие места людей, по дорогам будут передвигаться роботакси, а орбитальные спутники станут центрами обработки данных для обучения и работы ИИ. Всё это потребует феноменального количества вычислительных мощностей, намного превышающего текущие объёмы производства. SpaceX ранее указала в своих документах, что в рамках многоэтапного плана строительства может потратить на проект до $119 млрд. Однако в ходе своей первой конференции по финансовым результатам на этой неделе компания вообще не упоминала TeraFab.
«Завод TeraFab будет грандиозным как по своей миссии, так и по своим масштабам, рассчитанным на создание новых вычислительных мощностей беспрецедентного уровня и скорости. Планируется строительство вертикально интегрированного завода с производственной площадью более 100 миллионов квадратных футов. На этом предприятии будут производиться, упаковываться и тестироваться передовые логические и запоминающие устройства. TeraFab будет производить чипы, оптимизированные для периферийных вычислений и логического вывода, для использования в таких устройствах, как роботы Tesla Optimus и беспилотные Cybercabs, а также мощные чипы, предназначенные для работы космических центров обработки данных SpaceX», — говорится в сообщении SpaceX.