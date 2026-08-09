Чтобы отказаться от российского гражданства, теперь надо заплатить огромную сумму

Пошлины выросли и внутри России. В июне 2026 года Госдума утвердила закон, предусматривающий повышение государственной пошлины за прием в российское гражданство и выход из него на территории страны сразу в 12 раз. Если раньше эта процедура стоила 4,2 тысячи рублей, то теперь придется заплатить 50 тысяч рублей.