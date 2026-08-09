Чтобы отказаться от российского гражданства, теперь надо заплатить огромную сумму
Стоимость выхода из российского гражданства для россиян, находящихся за границей, выросла более чем в девять раз. С 1 августа 2026 года консульский сбор за подачу заявления о выходе из гражданства РФ составляет $1200 вместо прежних $130.
Кроме того, получение соответствующего свидетельства за пределами России теперь стоит $600, тогда как ранее за него требовалось заплатить $65.
На этом расходы желающих отказаться от российского паспорта не заканчиваются. Заявителям также необходимо компенсировать фактические затраты российских консульств. В результате в странах ЕС и США вся процедура может обойтись в $2640, а в Казахстане - в $1560.
После повышения сборов выход из российского гражданства за рубежом стал существенно дороже аналогичной процедуры в ряде других стран.
Например, в США консульский сбор за выдачу свидетельства об утрате гражданства составляет $450. До апреля он был значительно выше - $2350. В Италии за отказ от гражданства необходимо заплатить не более 300 евро, а в Германии эта процедура проводится бесплатно.
Пошлины выросли и внутри России. В июне 2026 года Госдума утвердила закон, предусматривающий повышение государственной пошлины за прием в российское гражданство и выход из него на территории страны сразу в 12 раз. Если раньше эта процедура стоила 4,2 тысячи рублей, то теперь придется заплатить 50 тысяч рублей.
Последняя доступная официальная статистика показывает, что после начала войны против Украины количество отказов от российского гражданства увеличилось. В год начала войны от гражданства РФ отказались 4306 человек. В 2021 году таких было 4055, а в 2020 году - 3877 человек.