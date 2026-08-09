В Латвии за год сделали более 2400 абортов - раскрыта статистика по возрасту
В прошлом году в Латвии женщинам был сделан 2421 искусственный аборт - на 13 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Больше всего абортов - 562 - было сделано женщинам в возрасте от 30 до 34 лет. Среди женщин в возрасте от 35 до 39 лет было зарегистрировано 560 искусственных абортов, а в возрастной группе от 25 до 29 лет - 460.
В отличие от предыдущих пяти лет, в прошлом году в Латвии не было сделано ни одного искусственного аборта девочкам в возрасте до 14 лет.
В то же время в прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок - на 956 детей, или 7,4%, меньше, чем в 2024 году.
Рождаемость в Латвии продолжает снижаться
Данные об абортах появляются на фоне продолжающегося демографического спада. В 2025 году в Латвии родился 11 931 ребенок - на 956, или 7,4%, меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году в стране родилось 14 490 детей, а в 2024-м - 12 887. Таким образом, всего за два года число рождений сократилось примерно на 18%.
При этом смертность значительно превышает рождаемость. В прошлом году в Латвии умерли 26 109 человек - более чем вдвое больше, чем родилось. Только за счет отрицательного естественного прироста население страны за год уменьшилось примерно на 14,2 тысячи человек.
Долгосрочная тенденция остается неблагоприятной: естественный прирост населения в Латвии является отрицательным с 1990 года. В последние годы разрыв особенно заметен - начиная с 2021 года число умерших ежегодно как минимум вдвое превышает число родившихся.
На начало 2026 года население Латвии составляло около 1,845 млн человек - за год оно сократилось еще на 15,5 тысячи, или 0,83%. Одновременно меняется и возрастная структура: дети до 14 лет составляют лишь 14,8% населения, тогда как люди в возрасте 65 лет и старше - уже 22,4%.