В Латвии за год сделали более 2400 абортов - раскрыта статистика по возрасту

На начало 2026 года население Латвии составляло около 1,845 млн человек - за год оно сократилось еще на 15,5 тысячи, или 0,83%. Одновременно меняется и возрастная структура: дети до 14 лет составляют лишь 14,8% населения, тогда как люди в возрасте 65 лет и старше - уже 22,4%.