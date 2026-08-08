До +25 градусов и без дождя - какой будет погода в Латвии в воскресенье
Воскресенье принесет в Латвию спокойную и теплую погоду. Антициклон разгонит дождевые облака, во многих районах выглянет солнце, а температура воздуха местами поднимется до +25 градусов.
Пока в Курземе небо уже прояснится, в начале ночи на востоке Латвии еще сохранится облачность, местами пройдет кратковременный дождь. В течение ночи облаков постепенно станет меньше. Ветер будет слабым, местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов, на побережье будет немного теплее - +14...+17 градусов.
В Риге ночью ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +12...+14 градусов.
В воскресенье погоду в Латвии будет определять антициклон. В первой половине дня во многих районах будет солнечно и сухо, с середины дня облаков станет больше, однако осадков не ожидается. Ветер преимущественно будет слабым. Воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В Риге воскресенье также будет солнечным, лишь временами на небе появятся облака. Дождь не прогнозируется, ветер останется слабым. Максимальная температура воздуха составит +23...+25 градусов.