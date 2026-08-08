До +25 градусов и без дождя - какой будет погода в Латвии в воскресенье

Пока в Курземе небо уже прояснится, в начале ночи на востоке Латвии еще сохранится облачность, местами пройдет кратковременный дождь. В течение ночи облаков постепенно станет меньше. Ветер будет слабым, местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +10...+15 градусов, на побережье будет немного теплее - +14...+17 градусов.