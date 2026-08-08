Rīgas satiksme оплатит обучение и даст стипендию - ищут водителей троллейбусов даже без категории B
Фото: LETA
Rīgas satiksme набирает будущих водителей троллейбусов.
В Латвии

Rīgas satiksme оплатит обучение и даст стипендию - ищут водителей троллейбусов даже без категории B

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Rīgas satiksme ищет будущих водителей троллейбусов и предлагает необычный вариант для тех, кто хочет получить новую профессию практически с нуля. Иметь водительские права категории B для начала обучения не требуется, а стоимость учебы на категорию TROL берет на себя предприятие. Более того, во время обучения будущим водителям обещают стипендию.

Стать водителем троллейбуса можно с 21 года. Кандидатов приглашают пройти обучение и получить категорию TROL, необходимую для управления троллейбусом.

Одно из главных условий программы - после окончания обучения необходимо непрерывно проработать в Rīgas satiksme три года.

Сколько обещают платить

После получения необходимой квалификации водителям предлагают почасовую ставку 9 евро. Кроме того, предусмотрен бонус до 15% от квартальной зарплаты, если профессиональные навыки сотрудника соответствуют установленным требованиям.

Отдельно выплачиваются доплаты за ночную работу, сверхурочные часы, работу в праздничные дни и смены по разделенному графику.

Рабочий график может быть разным - утренние или вечерние смены, а также разделенный рабочий день. Он зависит от расписания и интенсивности движения общественного транспорта.

В ночные часы предприятие предоставляет служебный транспорт, чтобы сотрудники могли добраться на работу или домой.

Обучение оплатит предприятие

Rīgas satiksme берет на себя расходы на обучение в автошколе для получения категории TROL. На время учебы предусмотрена стипендия.

Это означает, что претендовать на профессию могут и люди, которые раньше вообще не рассматривали работу водителем общественного транспорта и не имеют обычной водительской категории B.

После шести месяцев работы сотрудникам предоставляется медицинская страховка. Также предусмотрены оплачиваемый отпуск, дополнительные выходные, программа поддержки благополучия сотрудников и их семей, профессиональное обучение, спортивные и досуговые мероприятия.

Кого ищут

От кандидатов требуется знание латышского языка на уровне B1 либо образование, полученное на государственном языке.

Кроме того, будущий водитель должен быть эмоционально устойчивым, уметь работать в стрессовых ситуациях, отвечать за безопасность пассажиров и обладать хорошими навыками общения и обслуживания клиентов.

Дополнительную информацию можно прочитать здесь.

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