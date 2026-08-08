Пенсия все дальше: в каких странах Европы люди работают дольше всего и что ждет Латвию

Причина происходящего довольно проста и одновременно неприятна для пенсионных систем: население стареет. Люди живут дольше, рождается меньше детей, а значит, соотношение между работающими и пенсионерами постепенно меняется не в пользу первых. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует, что к 2050 году в странах организации на каждые 100 человек трудоспособного возраста придется уже 52 человека в возрасте 65 лет и старше. В 2025 году таких было 33, а в 2000 году - всего 22.