Пенсия все дальше: в каких странах Европы люди работают дольше всего и что ждет Латвию
Разговор о повышении пенсионного возраста обычно сводится к одной цифре: во сколько лет человек сможет перестать работать. Но статистика показывает, что гораздо интереснее другой показатель - сколько лет в среднем человек вообще проводит на рынке труда.
И здесь Европа постепенно меняется. Согласно последним данным Eurostat, в 2025 году ожидаемая продолжительность трудовой жизни в Евросоюзе достигла 37,5 года. За девять лет этот показатель вырос на 2,3 года. Причем речь идет не о том, сколько лет государство официально требует работать, а о фактической вовлеченности людей в рынок труда при нынешних тенденциях.
Где работают дольше всего
Лидером Евросоюза остается Нидерланды - ожидаемая продолжительность трудовой жизни там составляет 44 года. Далее идут Швеция - 43,4 года и Дания - 42,6 года.
Более 40 лет в среднем работают также жители Эстонии - 41,5 года, Ирландии - 40,7 года, Германии - 40,2 года и Финляндии - 40,1 года.
На другом конце рейтинга находятся Румыния - 32,7 года, Италия - 33 года и Болгария - 34,6 года.
Латвия находится примерно посередине - в 2025 году ожидаемая продолжительность трудовой жизни в Латвии составляла 38,1 года.
На первый взгляд может показаться, что это просто рейтинг "кто позже выходит на пенсию". Но такое объяснение было бы слишком примитивным. Eurostat специально подчеркивает: продолжительность трудовой жизни не является прямым показателем пенсионного возраста. Это расчет того, сколько лет человек в среднем ожидаемо проведет на рынке труда, включая периоды занятости и безработицы, исходя из нынешних моделей участия населения в рабочей силе.
Иными словами, страна может иметь сравнительно высокий пенсионный возраст, но относительно короткую фактическую трудовую жизнь - например, если люди поздно начинают работать, чаще выпадают из рынка труда или раньше прекращают экономическую активность.
Почему Европа заставляет людей работать дольше
Причина происходящего довольно проста и одновременно неприятна для пенсионных систем: население стареет. Люди живут дольше, рождается меньше детей, а значит, соотношение между работающими и пенсионерами постепенно меняется не в пользу первых. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) прогнозирует, что к 2050 году в странах организации на каждые 100 человек трудоспособного возраста придется уже 52 человека в возрасте 65 лет и старше. В 2025 году таких было 33, а в 2000 году - всего 22.
Для государства это означает арифметическую проблему. Пенсионная система требует ресурсов, а число людей, которые эти ресурсы формируют через социальные взносы, относительно сокращается.
Поэтому повышение пенсионного возраста становится одним из наиболее очевидных инструментов реформы. OECD отмечает, что более половины стран организации уже имеют законодательные нормы, предусматривающие повышение нормального пенсионного возраста для будущих поколений.
Самый показательный пример - Северная Европа
Особенно интересно посмотреть на Нидерланды, Швецию и Данию. Именно эти страны одновременно демонстрируют самые длинные трудовые жизни в ЕС. Но объяснять это исключительно более поздним выходом на пенсию было бы ошибкой.
Там значительно выше участие людей старшего возраста в рынке труда. Кроме того, выше занятость женщин, меньше разрывов в карьере и более распространена модель постепенного перехода от полной занятости к пенсии. Именно поэтому продолжительность трудовой жизни - гораздо более сложный показатель, чем пенсионный возраст.
Мужчины по-прежнему работают дольше женщин
Гендерная разница сохраняется, хотя постепенно сокращается. В 2025 году мужчина в ЕС в среднем мог рассчитывать на 39,5 года трудовой жизни, женщина - на 35,4 года. Разница составляет 4,1 года.
При этом страны Северной Европы демонстрируют, что этот разрыв можно существенно сократить. Высокая занятость женщин становится одним из факторов, позволяющих экономике компенсировать старение населения.
И здесь возникает важный вопрос для Латвии. Если государство хочет, чтобы люди дольше работали, недостаточно просто передвигать пенсионную планку вверх. Необходимо сделать так, чтобы человек в 60-65 лет действительно мог и хотел оставаться на рынке труда.
Пенсионный возраст - еще не вся проблема
Можно установить пенсионный возраст в 67, 68 или даже 70 лет. Но это само по себе не означает, что 68-летний человек будет продолжать работать.
Для экономики гораздо важнее другое: состояние здоровья, характер работы, возможность переобучения, отношение работодателей к возрастным сотрудникам и способность человека сохранять конкурентоспособность после 55-60 лет.
И здесь у Латвии есть серьезная особенность. OECD отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет в Латвии остается одной из самых низких среди стран организации. В 2024 году мужчина в Латвии после 65 лет в среднем мог рассчитывать еще примерно на 15 лет жизни. Для сравнения, средний показатель OECD составлял 18,5 года.
Поэтому механическое сравнение Латвии с Нидерландами или Швецией может быть обманчивым. Одинаковые 65 лет пенсионного возраста совершенно не означают одинаковую ситуацию для человека.
Что на самом деле означает "работать дольше"
Есть принципиальная разница между двумя моделями. Первая - человек работает дольше, потому что здоров, востребован, получает достойную зарплату и может постепенно сокращать нагрузку.
Вторая - человек продолжает работать, потому что иначе ему не хватает пенсионных накоплений для нормальной жизни. С точки зрения статистики обе ситуации могут выглядеть одинаково. Но с социальной точки зрения это совершенно разные явления.
Именно поэтому европейская дискуссия о пенсиях постепенно смещается от простой формулы "поднимем возраст выхода на пенсию" к более сложному вопросу: как сделать так, чтобы люди могли оставаться экономически активными в старшем возрасте без превращения последних лет трудовой жизни в вынужденное выживание?
Латвии придется искать свой баланс
Латвия уже находится в ситуации, когда пенсионный возраст достиг 65 лет, а продолжительность трудовой жизни примерно соответствует среднему уровню ЕС. При этом демографическая нагрузка будет расти, а население продолжит стареть.
Следовательно, в перспективе вопрос будет стоять не только о том, повышать ли пенсионный возраст дальше. Гораздо важнее понять, какая трудовая жизнь должна предшествовать пенсии.
Если человек начинает работать поздно, имеет длительные перерывы в страховом стаже и сталкивается с возрастной дискриминацией после 55 лет, повышение пенсионного возраста не решит проблему. Оно лишь отодвинет формальную дату получения пенсии.
А вот если рынок труда позволит людям старшего возраста работать гибко, переучиваться, сокращать нагрузку и при этом сохранять достойный доход, более продолжительная трудовая жизнь действительно может стать не наказанием, а экономическим преимуществом.
В этом смысле лидерство Нидерландов, Швеции и Дании говорит не столько о том, что их граждан заставляют работать дольше. Оно скорее показывает, что длинная трудовая жизнь становится результатом сочетания высокой занятости, хорошего состояния рынка труда и способности экономики использовать потенциал людей старшего возраста.
И это, пожалуй, главный урок для Латвии: спорить только о цифре пенсионного возраста уже недостаточно. Намного важнее то, что происходит с человеком между 55 и 65 годами - именно этот период во многом определит, сможет ли будущая пенсионная система выдержать демографическое давление.