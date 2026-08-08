"Меню радикально сузится": эксперт рассказал, чем будут кормить жителей Латвии в случае кризиса

О продовольственной безопасности и содержимом государственных резервов в программе "Nacionālo interešu klubs" на TV24 рассказал парламентского секретаря Министерства земледелия Латвии Нормундс Шмитс. По его словам, ожидать, что в чрезвычайной ситуации люди смогут продолжать питаться так же, как в обычной жизни, было бы ошибкой. "Мы не будем есть то, что едим сейчас каждый день. Меню очень радикально сузится. В запасах продовольствия находятся продукты с длительным сроком годности. Свежих продуктов там практически нет", - объяснил Шмитс.