"Меню радикально сузится": эксперт рассказал, чем будут кормить жителей Латвии в случае кризиса
В случае серьезного кризиса, или так называемого часа X, жителям Латвии придется привыкать к совершенно другому рациону. Свежих продуктов в государственных продовольственных резервах практически нет - основу запасов составляют товары с длительным сроком хранения.
О продовольственной безопасности и содержимом государственных резервов в программе "Nacionālo interešu klubs" на TV24 рассказал парламентского секретаря Министерства земледелия Латвии Нормундс Шмитс. По его словам, ожидать, что в чрезвычайной ситуации люди смогут продолжать питаться так же, как в обычной жизни, было бы ошибкой. "Мы не будем есть то, что едим сейчас каждый день. Меню очень радикально сузится. В запасах продовольствия находятся продукты с длительным сроком годности. Свежих продуктов там практически нет", - объяснил Шмитс.
По его словам, в государственные резервы входят прежде всего продукты, которые можно хранить продолжительное время. Речь идет о мясных и рыбных консервах, муке, различных мучных изделиях и других продуктах длительного хранения.
"Конечно, там нет свежих продуктов. Там есть консервированное мясо, консервированная рыба, мука, мучные продукты и различные изделия. Свежих продуктов там практически нет", - сказал эксперт.
Почему свежие продукты невозможно просто хранить в резерве?
Создание продовольственных резервов потребовало длительных переговоров с предприятиями, которые могут участвовать в обеспечении государства необходимыми продуктами. Обсуждалось, какие именно товары должны войти в резервный набор и какие компании способны обеспечить их производство и хранение.
Однако, как отметил Шмитс, в кризисной ситуации проблема заключается не только в наличии самих продуктов. "Вопрос еще и в том, могу ли я обеспечить хранение этого продукта. Для этого нужно электричество, нужен газ", - подчеркнул он. Таким образом, даже наличие производителей и запасов сырья еще не означает, что продовольственная система сможет работать в прежнем режиме.
По словам эксперта, именно поэтому государству необходимо учитывать не только количество продуктов в резерве, но и возможности предприятий продолжать производство, переработку и хранение в условиях чрезвычайной ситуации.
Шмитс отметил, что подготовка продовольственных резервов стала особенно актуальной с учетом геополитической ситуации. Государство заранее определяет компании, которые способны участвовать в создании таких запасов, а затем с ними обсуждаются конкретные условия работы.
При этом эксперт считает неправильным ожидать, что даже в условиях серьезного кризиса государство сможет сохранить привычный ассортимент продуктов. Он подчеркнул, что в случае серьезного кризиса придется учитывать реальные возможности страны - от наличия запасов до работы энергетической инфраструктуры и предприятий пищевой промышленности.