Собака едва не утонула в озере из-за брошенной рыболовной лески. Кто за это должен ответить?

История вызвала оживленную дискуссию. Некоторые комментаторы согласились, что оставленные снасти опасны для животных и людей. Другие напомнили, что рыбак не всегда может забрать оборвавшуюся леску. "Рыбак по своей воле не будет отрывать свои приманки или оснастку. Другое дело - собрать за собой мусор на берегу, обрезанную леску и тому подобное", - написал рыбак Арвис Анчевскис. По его мнению, снасть могла оборваться после того, как ее зацепила крупная рыба.