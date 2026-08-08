Собака едва не утонула в озере из-за брошенной рыболовной лески. Кто за это должен ответить?
Домашняя собака едва не утонула в одном из озер под Ригой, запутавшись в брошенной рыболовной леске. История вызвала жаркий спор: кто виноват - рыбак, оставивший снасть, или хозяин, пустивший собаку в камыши?
Историей женщина поделилась в социальных сетях, призвав рыбаков не оставлять после себя леску, крючки и другие снасти, а владельцев собак - быть особенно осторожными во время прогулок у водоемов. Ее собака едва не погибла во время тренировки на воде в одном из озер Рижского региона. Гладкошерстный ретривер Виво запутался в оставленной рыболовной леске и самостоятельно выбраться уже не мог.
Хозяйка рассказала, что собака во время последнего заплыва внезапно перестала двигаться вперед. Сначала она решила, что Виво зацепился за камыши, однако вскоре стало понятно, что животное запуталось. "После нескольких минут борьбы Виво удалось освободить. Он ошейником зацепился за брошенную рыбаками леску и, пытаясь выбраться, полностью запутался передними лапами и верхней частью тела. Собака ни в коем случае не смогла бы самостоятельно вырваться из плена лески. Он бы утонул", - написала женщина.
Спасать собаку пришлось ее знакомой - кинологу, бывшей спортсменке и тренеру по спасению на воде. "Мою собаку спасли Бог и ангел-хранитель по имени Кристине", - призналась хозяйка.
После случившегося женщина решила всегда брать с собой нож, отправляясь с собакой к воде. "Мне никогда не приходило в голову, что какая-то едва заметная леска может быть настолько опасной и решить вопрос жизни и смерти", - написала она.
Женщина призвала рыбаков не оставлять после себя леску и крючки. "Ваше хобби - рыбалка, но другим людям может нравиться отдыхать на озерах и реках по-другому - оставляйте после себя безопасную среду!"
По ее словам, сотрудники Rīgas meži оперативно отреагировали на сообщение. Инспектор приехал на место, а позже сотрудники на лодке очистили опасный участок и достали из воды две рыболовные лески с приманками.
Рыбаки: леска не всегда оказывается в воде намеренно
История вызвала оживленную дискуссию. Некоторые комментаторы согласились, что оставленные снасти опасны для животных и людей. Другие напомнили, что рыбак не всегда может забрать оборвавшуюся леску. "Рыбак по своей воле не будет отрывать свои приманки или оснастку. Другое дело - собрать за собой мусор на берегу, обрезанную леску и тому подобное", - написал рыбак Арвис Анчевскис. По его мнению, снасть могла оборваться после того, как ее зацепила крупная рыба.
При этом многие рыбаки признали проблему с оставленной леской. "Многие идиоты обрезают запутавшуюся леску и оставляют ее тут же у воды. Ведь нетрудно положить ее в карман, принести домой и выбросить в мусор", - написал Янис Кудумс.
Другой рыбак рассказал, что сам регулярно убирает леску возле водоемов: "В этом году я уже сотни метров уничтожил выброшенных лесок возле водоемов".
От снастей страдают и другие животные
В комментариях пользователи рассказали о случаях травмирования животных крючками и леской.
"На брошенные рыболовные крючки попадается очень много животных, большую часть мы даже не видим - чаще всего птицы, другие животные, рыбы, нередко и люди", - написала Сандра Клавиня.
Еще одна женщина рассказала, что в пруду Мары из-за рыболовной лески и крючков погибли несколько молодых лебедей.
Однако часть комментаторов считает, что владельцам собак также следует быть осторожнее. "Не стоит пускать свою собачку плавать в камышах", - написал один из пользователей. Другой отметил: "Если бы она запуталась в сети, то и пловчиха могла бы утонуть. Нож может не помочь. Возможно, стоит выбирать более безопасное место для купания собаки?"