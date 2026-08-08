На пляже нашли мертвым пропавшего без вести Кристерса: близкие сомневаются в обстоятельствах смерти
Житель Коцены Крестерс Рагс, который около четырех месяцев числился пропавшим без вести, в середине июля был найден мертвым на пляже Вакарбулли. У близких погибшего молодого человека возникли серьезные вопросы относительно обстоятельств его смерти, а также эффективности работы полиции во время поисков, сообщает передача "Degpunktā".
32-летний Кристерс пропал в конце марта по дороге в Ригу, после чего семья обратилась в полицию.
Близкие пропавшего молодого человека на протяжении нескольких месяцев самостоятельно активно участвовали в поисках, однако полиция отклоняла предложения семьи привлечь к поискам дроны и добровольцев, указывая, что в проведении специальных мероприятий нет необходимости.
Напряженное общение между матерью и полицией продолжалось до середины июля, когда Кристерса нашли без признаков жизни на пляже Вакарбулли - в месте, где Лиелупе впадает в Рижский залив.
Поскольку тело найденного молодого человека сильно разложилось, полиция рекомендовала матери не ехать в морг, а провести опознание дистанционно по фотографиям татуировок.
Несмотря на эти предупреждения, мать приехала в морг, где заметила на теле сына несколько серьезных травм - раны на голове, выбитые зубы и другие признаки, которые вызвали обоснованные подозрения в возможной насильственной смерти.
В настоящее время полиция продолжает проводить экспертизы, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего, в том числе выяснить, чем молодой человек занимался в столице и каким образом оказался в Вакарбулли.