Илон Маск отказался помочь Украине наносить удары вглубь России
Илон Маск не согласился предоставить Украине возможность использовать спутниковую систему Starlink для наведения ударов по целям в глубине территории России.
Киев рассчитывал с помощью спутниковой связи повысить эффективность атак на российские ракетные установки, однако владелец SpaceX опасается дальнейшей эскалации войны. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, украинская сторона рассматривает удары по российским ракетным установкам как один из способов компенсировать сокращение запасов американских перехватчиков Patriot на фоне войны в Иране. Для этого Киев хотел бы получить возможность подключаться к Starlink и над международно признанной территорией России.
Добиться согласия Маска пытается бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Ранее ему удалось договориться с американским миллиардером о блокировке Starlink для российских военных. Теперь, как утверждают источники The Atlantic, Федоров пытается неофициальными способами убедить Маска изменить позицию относительно использования системы на территории России. Пока эти переговоры результата не принесли.
Сам Маск, по информации источников, объясняет свою позицию опасениями дальнейшей эскалации конфликта и считает необходимым заключение мирного соглашения.
В украинской оборонной промышленности считают, что доступ к Starlink на российской территории мог бы существенно расширить возможности беспилотников. Сооснователь оборонной компании Fire Point Денис Штилерман ранее объяснял, что установка модулей Starlink на дроны позволит точнее атаковать в том числе мобильные цели.
Маск уже не впервые ограничивает использование своей спутниковой системы Украиной из-за опасений эскалации. В 2022 году он также выступал против применения Starlink для украинской операции против российских кораблей в Крыму, опасаясь возможной ядерной эскалации. Недавно предприниматель вновь высказался за прекращение войны путем переговоров и заявил, что, по его мнению, добиться вывода российских войск из Украины не удастся без политического соглашения.