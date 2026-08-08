Илон Маск отказался помочь Украине наносить удары вглубь России

Маск уже не впервые ограничивает использование своей спутниковой системы Украиной из-за опасений эскалации. В 2022 году он также выступал против применения Starlink для украинской операции против российских кораблей в Крыму, опасаясь возможной ядерной эскалации. Недавно предприниматель вновь высказался за прекращение войны путем переговоров и заявил, что, по его мнению, добиться вывода российских войск из Украины не удастся без политического соглашения.