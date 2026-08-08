Младшую дочь покойного миллионера Валерия Малыгина будут судить за контрабанду
Младшую дочь предпринимателя, бывшего владельца Olainfarm, скончавшегося в 2017 году Валерия Малыгина, Анну Эмилию Малыгину будут судить за контрабандный ввоз товаров в Латвию, сообщает журнал Kas Jauns. Ее мать - дочь выдающегося хоккеиста Хелмута Балдериса Сигне Балдере-Силдедзе.
Согласно информации, доступной в календаре судебных заседаний, в рамках уголовного процесса по части 1 статьи 190 Уголовного закона Анна Эмилия Малыгина обвиняется во ввозе на таможенную территорию Латвийской Республики или вывозе с нее товаров и других ценностей, подлежащих таможенному оформлению, в обход таможенного контроля или с сокрытием от такого контроля, а также в недекларировании товаров, использовании поддельных таможенных или других документов либо в совершении иных незаконных действий, то есть в контрабанде, если она совершена в значительном размере.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без нее.
Эта часть статьи Уголовного закона касается контрабанды относительно небольшой стоимости, поскольку более серьезные случаи регулируются последующими частями статьи. Кроме того, прокурор может освободить обвиняемого по этой статье от уголовной ответственности.
Анну Эмилию Малыгину обвиняют в том, что в феврале 2025 года стоимость товаров, которые она незаконно переместила через границу, превысила 7400 евро - на тот момент это составляло десять минимальных месячных зарплат. При этом не раскрывается, что именно обвиняемая тайно ввезла в Латвию. Теоретически речь, например, могла идти даже об одном дорогостоящем ювелирном изделии из драгоценного металла. При этом речь не идет о наркотиках, лекарствах или алкоголе, поскольку в тексте обвинения упоминаются "товары бытового назначения".
Анна Эмилия Малыгина достигла совершеннолетия осенью 2024 года. После раздела наследства отца она явно не испытывает недостатка в средствах. Например, спустя полтора месяца после предполагаемого ввоза контрабанды в Ригу она стала владелицей дома на улице Эмилса Мелнгайлиса, 6, стоимостью 1,45 миллиона евро.
В доме пять комнат и подсобные помещения. Он был построен в 1938 году и когда-то принадлежал одному из наиболее известных латвийских хирургов первой половины XX века Павилу Муцениексу, который также разместил там свою частную практику.
Согласно информации, доступной в Lursoft, Малыгина также является бенефициарным владельцем двух компаний. Компания SIA Olfa Press, которой она совместно с сестрами Никой Савельевой и Ириной Малыгиной владеет в общей сложности на 47,5%, занимается полиграфией, переплетом и печатью. В прошлом году ее оборот составил почти миллион евро, а прибыль - чуть менее 62 тысяч евро.
В связанной с недвижимостью компании SIA HB19 Анна Эмилия является бенефициарным владельцем вместе со своим дедушкой Хелмутом Балдерисом-Силдедзе, которому, однако, принадлежит львиная доля компании - 80,2%. В прошлом году оборот SIA HB19 составил 138 тысяч евро, при этом компания завершила год с убытками в размере почти 50 тысяч евро.
Прокуратура комментирует
Специалист по связям с общественностью прокуратуры Латвийской Республики Кристине Паэгле сообщила журналу Kas Jauns:
"В Управлении налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (в настоящее время - Налоговая и таможенная полиция) 28 февраля 2025 года было начато уголовное производство № 58400011325 в связи с тем, что 2 февраля 2025 года в 18.40 Анна Эмилия Малыгина ввезла на таможенную территорию Латвийской Республики товары, подлежащие таможенному оформлению, не задекларировав их в пункте таможенного контроля № 0240 международного аэропорта Рига.
9 мая 2025 года прокурор прокуратуры по налоговым и таможенным делам принял решение о привлечении Анны Эмилии Малыгиной к уголовной ответственности (предъявлении обвинения) за ввоз на таможенную территорию Латвийской Республики бытовых товаров, приобретенных за пределами Европейского союза, без их декларирования в установленном порядке, тем самым совершив преступление, предусмотренное частью первой статьи 190 Уголовного закона".
Согласно информации Рижского аэропорта, в воскресенье, 2 февраля 2025 года, около шести часов вечера из-за пределов Европейского союза могли прибыть рейсы из Великобритании, Турции, Египта, Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), а также столицы Армении Еревана.