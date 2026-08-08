Младшую дочь покойного миллионера Валерия Малыгина будут судить за контрабанду

Анну Эмилию Малыгину обвиняют в том, что в феврале 2025 года стоимость товаров, которые она незаконно переместила через границу, превысила 7400 евро - на тот момент это составляло десять минимальных месячных зарплат. При этом не раскрывается, что именно обвиняемая тайно ввезла в Латвию. Теоретически речь, например, могла идти даже об одном дорогостоящем ювелирном изделии из драгоценного металла. При этом речь не идет о наркотиках, лекарствах или алкоголе, поскольку в тексте обвинения упоминаются "товары бытового назначения".