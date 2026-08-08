ФОТО: старый рынок закрылся, новый принимает покупателей - как теперь выглядит торговля в Елгаве

Новая концепция предусматривает, что здесь можно будет не только купить продукты, но и получить различные повседневные услуги. В павильоне уже работает аптека Apotheka и открыта Centrālā laboratorija. В течение августа планируется также открыть кафе, зоомагазин и магазин Ильгюциемского квасного завода.