Елгавский рынок в 2026 году
В Елгаве работает новый городской рынок на территории по адресам Земгалес проспектс, 19A, и Спорта, 2B. После переезда с прежнего ...
ФОТО: старый рынок закрылся, новый принимает покупателей - как теперь выглядит торговля в Елгаве
В Елгаве уже работает новый городской рынок на территории по адресам Земгалес проспектс, 19A, и Спорта, 2B. После переезда с прежнего места покупателей здесь встречают просторный павильон, мясные и овощные прилавки, торговля под открытым небом и первые дополнительные услуги.
С 1 августа новая территория официально получила статус рынка. Одновременно его лишилась прежняя площадка на улицах Аусекля и Узварас, где торговля завершилась 31 июля.
Теперь Елгавский рынок работает на новой территории ежедневно с 7:00 до 19:00.
Торговля идет как внутри павильона, так и на улице. Покупателям предлагают свежие овощи, зелень, ягоды, мясо, колбасы и другую продукцию. Часть продавцов разместилась за современными прилавками внутри здания, другие продолжают привычную рыночную торговлю на открытой территории.
Всего на Елгавском рынке работают более 100 арендаторов. Им была предложена возможность продолжить торговлю на новом месте - в павильоне, под собственными навесами или непосредственно из автомобилей.
По данным SIA Jelgavas tirgus, долгосрочные договоры в первую очередь предлагали постоянным торговцам. Практически со всеми продавцами мяса договоры уже заключены, продолжается оформление мест для остальных продавцов продовольственных и промышленных товаров.
Рынок становится не только местом для покупок
Новая концепция предусматривает, что здесь можно будет не только купить продукты, но и получить различные повседневные услуги. В павильоне уже работает аптека Apotheka и открыта Centrālā laboratorija. В течение августа планируется также открыть кафе, зоомагазин и магазин Ильгюциемского квасного завода.
Во второй половине августа должен открыться и супермаркет ABrands. Как ранее поясняли представители рынка, его ассортимент планируется сформировать так, чтобы он дополнял рыночную торговлю, а не конкурировал с ней.
Парковка - бесплатно только первые два часа
После открытия рынка изменился и порядок использования расположенной рядом автостоянки.
Автомобиль можно бесплатно оставить на два часа. После этого парковка стоит 1 евро в час. Дневной билет с 7:00 до 19:00 обойдется в 2 евро, ночной с 19:00 до 7:00 - в 1 евро.
Для регулярной парковки предусмотрен месячный абонемент за 15 евро. Номера въезжающих автомобилей фиксируют установленные на территории видеокамеры.