Бывший министр обвинил Домбраву в дезинформации после заявления о камерах на границе
Министр внутренних дел Янис Домбрава на этой неделе заявил в телеэфире, что на латвийско-белорусской границе были установлены камеры наблюдения, которые якобы оставались неподключенными. Для главы ответственной комиссии Сейма эта информация стала неожиданностью, и депутаты намерены запросить объяснения у МВД.
Председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис заявил, что ранее подобных сигналов комиссия не получала. По его словам, заявление Яниса Домбравы стало неожиданностью и для депутатов, и для общества, сообщает LSM.lv.
Комиссия намерена выяснить у МВД, что именно произошло и почему эта информация была озвучена публично.
Бывший министр внутренних дел, нынешний министр сообщения Рихард Козловскис в свою очередь назвал слова Домбравы либо сознательным введением в заблуждение, либо проявлением некомпетентности.
Общая протяженность латвийско-белорусской границы составляет 172,9 километра. Сейчас Государственной пограничной охране передано 52% оснащенной технологическими системами границы. На остальных участках продолжаются работы, настройка оборудования и ввод систем в эксплуатацию.
В Латвийском государственном центре радио и телевидения (LVRTC) пояснили, что камеры подключаются поэтапно. В некоторых местах они действительно могут быть установлены, но еще не введены в эксплуатацию.
"Умная граница" включает не только камеры, но и оптоволоконные сети, датчики, оборудование для обработки данных, центры данных и специальное программное обеспечение.
В LVRTC подчеркивают, что проект реализуется по плану и должен быть полностью завершен к концу года. Какие именно участки пока не подключены к системе, не раскрывается из соображений государственной безопасности.
17 августа границу вновь посетят президент Латвии, начальник Государственной пограничной охраны и командующий Национальными вооруженными силами, чтобы ознакомиться с ситуацией и ходом внедрения "умной" системы охраны.