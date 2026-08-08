Рыба или чудовище с тремя глазами: интересные факты о знаменитом царникавском деликатесе - миноге
1 августа традиционно начался долгожданный сезон ловли миног. В Царникаве минога - это не просто обитатель водоемов или кулинарный деликатес, а местная гордость и символ. Но что вы о ней знаете?
Чтобы отметить начало сезона, Адажская краевая дума собрала интересные факты об этом необычном существе. Возможно, многие из них вы услышите впервые!
Что же такое минога - рыба или чудовище?
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, можно ли вообще считать миногу рыбой. Ясно одно: царникавская минога - это речная минога (латинское название - Lampetra fluviatilis). Ее внешний вид действительно уникален и немного мистичен: у миноги три глаза. Два глаза расположены по обеим сторонам тела, а третий хитро спрятан под кожей. Кроме того, по обеим сторонам тела миноги находятся семь расположенных в ряд отверстий - это жаберные отверстия.
Эти существа - настоящие путешественники: они живут и в реке, и в море. Миноги рождаются в реке, затем отправляются в море, а позже возвращаются обратно. Скорость их передвижения может достигать 13 километров в сутки! Кстати, они могут вырастать до довольно внушительных размеров: в 1980-х годах, как утверждается, была поймана очень крупная минога длиной один метр и весом почти один килограмм.
"Свадьба миног" и необычные пищевые привычки
О питании миног в народе ходят разные истории. Существует миф, что они питаются трупами, однако это неправда. Миноги питаются рыбой - буквально присасываются к жертве своей присоской, перетирают кожу и высасывают жизненные соки.
Личинок миног в народе называют ņurņiki. В реке они проводят от четырех до шести лет и только после этого отправляются в море. А завершение жизни миног драматично - после нереста они погибают, поскольку длительная миграция и откладывание икры требуют огромных сил. В давние времена рыбаки поэтично называли эту гибель "свадьбой миног".
Секреты ловли и исторические традиции
На территории Царникавской волости миног в Гауе ловили уже в XVII веке и даже раньше. Первое известное нам соглашение об использовании миножьих ловушек датируется 26 октября 1626 года.
Миноги совсем не любят солнечную и теплую погоду - в такие дни в рыболовных ловушках их не бывает. В давние времена миног ловили с помощью плетеных из прутьев ловушек, а сегодня используют сетчатые ловушки.
Интересно, что в старину в каждой перегородке для ловли миног, называемой тацем, обязательно оставляли свободную часть, которую называли "королевским проходом" или "дорогой короля". Это позволяло рыбе проходить через него, поскольку в те времена искусственно разводить миног и другую рыбу еще не умели.
У жителей Царникавы издавна существует и собственная поговорка, основанная на наблюдениях за природой: "Когда рожь в снопах, тогда миноги в ловушках".
В разных странах мира этого водного обитателя называют по-разному. В Германии миног называют "Neunaugen" ("девять глаз"), на английском языке - "lampreys", а в Бельгии существуют даже три разных варианта: "prikken", "lamproies" и "neunaugen". А в соседней Литве миног называют почти так же, как в Латвии, - "nėgės".
Кстати, любовь к миногам не знает границ: сын последнего владельца Царникавского поместья Генриха Гегингера, Курт Гегингер, живя в Канаде, якобы пытался ловить миног, а затем традиционно готовить их в желе.
Царникава - столица миног
Царникаву по праву называют столицей миног или их королевством, а герб Царникавской волости до сих пор гордо украшает минога.
В 2022 году в честь этой традиции даже была издана специальная книга "Библия миног". Чтобы богатые традиции не исчезали, а популяция миног восстанавливалась, ежегодно Адажское краевое самоуправление выпускает в Гаую около трех миллионов личинок миног.
Сезон ловли миног в Царникаве длится с 1 августа по 1 февраля. Похожий сезон действует и в других реках Латвии, однако в Даугаве миног разрешено ловить дольше - вплоть до мая.
В честь открытия сезона в Царникаве проводятся масштабные Праздники миноги, которые в этом году состоятся 22 августа. В других местах Латвии миног чествуют позднее: в Салацгриве - в октябре, а в Павилосте - в ноябре.
Наши северные соседи, эстонцы, также отмечают Праздник миноги - его проводят в Нарве в конце сентября.