Рыба или чудовище с тремя глазами: интересные факты о знаменитом царникавском деликатесе - миноге

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, можно ли вообще считать миногу рыбой. Ясно одно: царникавская минога - это речная минога (латинское название - Lampetra fluviatilis). Ее внешний вид действительно уникален и немного мистичен: у миноги три глаза. Два глаза расположены по обеим сторонам тела, а третий хитро спрятан под кожей. Кроме того, по обеим сторонам тела миноги находятся семь расположенных в ряд отверстий - это жаберные отверстия.